Çocuk parkındaki gizli tehlike

Fevzi Özgönül, çocuk parklarında, çocukları etkileyebilecek en büyük tehlikenin hayvanlardan insanlara geçebilen parazitler olduğunu söyledi.

Fevzi Özgönül, “Özellikle karaciğeri etkileyen hidatik kisti yapan parazitler en tehlikelisidir. Bu tür parazitler sahipli hayvanlardan, düzenli aşılandıkları için geçmez. Özellikle parazitlerin geçiş yolu, temiz olmayan ellerimizle yediğimiz yiyeceklerdir. Çocuklarımızı korumak istiyorsak, onlara temiz olmayan elleri ile yiyecek yememeleri gerektiğini çok sık hatırlatmak ve mümkünse park gibi açık alanlarda oynarken yiyecek yemelerine engel olmaktır. Çocuklar parktan döndüklerinde onlara ellerini doğal sabun ile ovuşturarak yıkamalarını öğretmek ve kirli elleriyle yiyecek yememelerini sağlamak, tüm kıyafetlerini oyundan geldikten sonra değiştirmek güzel bir önlem olacaktır” diye konuştu.

“Gizli tehlike ıslak mendil”

Alkol bazlı bir ıslak mendilin ya da dezenfektan jel ile ellerini silmenin, çocuklara yarardan çok zarar verdiğini kaydeden Özgönül, “Çünkü cildimizde doğal bir koruyucu dost bakteri topluluğu yaşar ve cildin kendi koruyucu katmanı vardır. Alkollü mendil ya da dezenfektan jeller, bu tabakanın tahrip olmasına ve doğal koruyucu dost bakterilerin de ölmesine neden olur. Ayrıca bu tür dezenfektanlar ciltte tahriş ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına zemin hazırlayabilir. Doğal sabunlar bunları yapmaz. Özellikle çocuklarınızın sık olarak temas ettiği plastik malzemelerin sağlığa aykırı olmadığından emin olun. Salıncak gibi bağlantı yerleri kopabilecek olan oyuncakların sağlam olduğuna ve çocuklarınızı taşıyacak kadar güçlü olduğuna ikna olun. Çocuklarımızın oynadığı, üzerinde kaydığı ya da elleri ile asıldığı metal malzemelerin paslı ya da boyasız olmadığından emin olun. Bunlardan da daha tehlikelisi oyuncakların keskin, sivri kısımlarının olmadığını kontrol edin. Sakın nasıl olsa belediye bakıyordur diye düşünmeyin, her zaman fazladan bir kişinin yaptığı denetim, oluşabilecek kazaları en aza indirebilir unutmayın” ifadelerini kullandı.

Çocukların evden götürdüğü ve parkta kum havuzunda ya da çimenlik alanda oynadığı oyuncakların ve bu esnada giydiği kıyafetlerin, mutlaka her eve döndüğünde temizlenmesi gerektiğini belirten Özgönül, “O şekilde bir daha kullanılmak üzere kaldırılmamalıdır. Kesinlikle bu oyun elbisesi diyerek temizlemeden giysilerini bir yere kaldırıp, tekrar tekrar aynı giysileri giydirerek parkta oyun oynamaya götürmeyin. Bu, en değer verdiğiniz çocuklarınızın hastalanmasına yol açabilir” açıklamalarında bulundu.