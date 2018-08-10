Çocuk romatizmasında erken teşhis çok önemli

Romatizmal belirtilerle doktora gelen yetişkin ya da çocuk hastalar, bu rahatsızlığın erken teşhis sayesinde yaşamı zorlaştıran hale gelmesinden kurtuluyor.

“Çocuklar da romatizma olur”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında yaptığı açıklamada, eklem, kas ağrıları ve ateş gibi sağlık sorunların yaşanmasının romatizmaya işaret ettiğini belirtti.

Romatizma hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna dair yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kavukçu, çocuklukların da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini ifade etti.

“Büyüme ağrısıyla romatizma ağrısını karıştırmayın”

Çocuklarda zaman zaman ortaya çıkan geçici kol ve bacak ağrılarının büyüme ağrıları olabildiğini ifade eden Kavukçu, romatizmal hastalıkların, çocuklarda gelişim döneminde görülen büyüme ağrıları ile karıştırılabileceğine dikkat çekti.

Eklem ağrıları, kas güçsüzlüğü, ateş ve ağızda af gibi sağlık sorunlarının romatizmaya işaret edebileceğini belirten Kavukçu, hastalığın faaliyetleri kısıtlayan, aynı zamanda yaşamı zorlaştıran şiddette yaşanabileceğini belirtti. Sabah kalkmakta ve hareket etmekte zorlanma ile uzun süreli ve vücutta şiddetli ağrı ile seyreden şikayetler olması durumunda mutlaka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirten Kavukçu, aileleri geç kalınmış romatizma hastalıklarına bağlı yaşanabilecek sağlık sorunlarına karşı farkındalık geliştirmeleri konusunda uyardı.

“Çocuk yaşta karşılaşılan romatizma, gelişim sorunlarına neden olmaktadır”

Romatizmada erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Kavukçu, geç teşhis edilen romatizmanın çocuklarda gelişim geriliğine ve kalıcı sakatlıklara sebep olabileceğine dikkat çekti. Romatizmanın çocuklarda erişkinlere göre daha az görüldüğünü söyleyen Kavukçu, çocuk yaşta romatizma hastalığının oluşmasında genetik yapı, geçirilen enfeksiyon hastalıkları gibi birçok neden olduğunu ifade etti.

“Romatizma bebeklik döneminde de görülebilir”

Çocuk romatizmalarının bebeklik döneminde bile görülebildiğini söyleyen Kavukçu, erken teşhisin ardından tedavi sayesinde kalıcı sakatlıkların ve gelişim aşamasında yaşanılan sorunların engellenebileceğini belirtti.