Çocuk sevgisi ağır bastı Suriye'ye geri döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan vatandaşların Suriye'ye dönüşü devam ediyor. Esenyurt'tan Suriye'ye giden kafilede yer alan Kamer Resul, ise 4 ay önce eşi ve çocukları giderken Türkiye'den ayrılmak istemediğini belirterek burada kalmıştı. Ailesinin hasretine dayanamayan genç kadın o anları gözyaşları içinde anlatarak ülkesinin yolunu tuttu.

2011 yılında ülkelerinde başlayan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan milyonlarca mülteci vatandaşın Suriye'ye dönüşü devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenliği sağlanan bölgelere Esenyurt'tan uğurlanan vatandaşlar arasında yer alan Kamer Resul'ün ilginç hikayesi ise dikkat çekti. Yaklaşık 4 ay önce eşi ve çocukları ile birlikte ülkesine dönmeye karar veren ancak gidiş günü geldiğinde Türkiye'ye alıştığını ifade eden genç kadın, burada kalmıştı. Ailesinin hasretine dayanamayan genç kadın, bugün ise Esenyurt Belediyesi'nin girişimleriyle ülkesine gönderilen 124 kişilik kafilenin içinde yer aldı. Türkiye'de uzun süre yaşadıktan sonra bir anda eşinin hasta ailesine bakmak için “gidelim” demesinin kendisini üzdüğünü belirten Resul, şimdi ailesiyle buluşacağı için çok mutlu olduğunu gözyaşları içinde dile getirdi. 124 vatandaşı ise Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Üniversitesi önünden yolcu etti. Suriyeli vatandaşlar uğurlanırken farklı ilçelerde yaşayan ve mültecilerin Suriye'ye gönderildiği duyan bazı Suriyeliler de alana geldi. Başkan Alatepe'yle konuşan Suriyeli vatandaşlar ülkelerine dönmek istediklerini gözyaşları içinde anlattı. Mültecilerle konuşan Alatepe ise ülkelerine gitmek isteyen mülteciler için elinden geleni yapacağını belirtti.

“Bugün de 124 kişi gönderiyoruz”

Türkiye'nin mazlumlara her daim kucak açan bir ülke olduğunu ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “Suriyeli olanlar için iyi bir hayat diliyorum, o bölgeyi terörden arındıran ordumuza buradan dua ediyoruz. Onların Allah yolunu açık etsin, ayağına taş değdirmesin. Bizim niyetimiz şu anda 3 bin 500'ü geçti gönderdiğimiz vatandaş sayısı bugün de 124 kişi gönderiyoruz. Yıl sonuna kadar 5 bin 500 rakamını tutturmak istiyoruz. İnşallah 2019'da da 25 bin Suriyeli misafirimizi huzurlu hale getirilmiş topraklardaki kendilerine yeniden vatan olarak hediye edilen Suriye topraklarına gidip yerleşecekler” dedi.

“Çocuklarımı çok özlediğim için yanlarına dönüyorum"

Türkiye'ye çok alıştığını bir anda gitme düşüncesinin kendisini rahatsız ettiğini ancak eşi ve çocuklarını gönderdikten sonra özlem duygusunun çok ağır bastığını ifade eden Suriyeli Kamer Resul, “7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Eşim ve 4 çocuğum 2 ay önce Suriye'ye döndü, ben onlarla gitmedim. Burayı çok seviyordum ve kardeşlerim buradaydı. Türkiye ikinci vatanım oldu. Eşim dönmeye karar verdiği zaman zoruma gitti, gidemedim. Şimdi çocuklarımı çok özlediğim için yanlarına dönüyorum. Oraya döndüğümde eşim ve çocuklarımla birlikte yaşayacağız. Burada kız kardeşlerim var onları çok özleyeceğim. Bir yandan çocuklarıma kavuştuğum için seviniyorum diğer yandan da kardeşlerimden ayrıldığım için üzülüyorum” dedi.

“Türk devletinden, askerinden Allah razı olsun”

Türkiye'ye 5 yıl önce geldiğini, Türk halkının ailesine ve kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Suriyeli Davut Hasan, “Şimdi ülkeme dönüyorum, bunun için mutluyum. Ailemle geldim ailemle birlikte dönüyorum. Türk devletinden, askerinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.