Çocuk tekstilinde ihracat artışı hız kesmiyor

Her yıl hızlı bir büyüme gösteren hazır giyim sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Özellikle bebek ve çocuk tekstili, hızla artan dünya nüfusu yüzünden her yıl kayda değer bir artış gösteriyor. Özellikle Türk şirketlerinin bu konuda yaptığı ihracat hem üreticinin hem de müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

Granz Tekstil şirketinin sahibi Hüseyin Yolcu, konu ile alakalı "Türkiye’de toplam hazır giyim ihracatı 17 milyar dolar. Bu toplam içinde bebek giyim ihracatı 1,6’lık milyar dolarlık bir paya sahip. Sektörün ekonomik büyüklüğü ise 500-600 milyon lira. Bu rakam her yıl katlanarak çocuk tekstilinde büyümenin hızlanmasını sağlıyor. Bu yıl bizi talep eden ülkeler arasında, özellikle Ortadoğu Ülkeleri, Rusya Ukranya, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kuzey Afrika, Güney Afrika gibi dünyanın bir çok ülke mevcut" dedi.

Çocuklar ve gençler için üretilen atkı bere ve şallar geçen yıl oldukça ilgi gördüğünü kaydeden Konu Yolcu, "Geçen yıl yetiştiremediğimiz stoklarımız için bu yıl 500 bin civarında mal üreterek stok yaptık. Amacımız bu yıl bütün stoklarımızı eritmek. Çok uzun yıllardır rağbet gören bu ürünlerimiz için bu yıl bol çeşit, rahat ve kullanışlı birbirinden kaliteli tasarımlar hazırladık. Şimdiden müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz 2019 çocuk kış modası, çok ilgi gördü. Bize gelen bir çok yabancı müşterimiz, ürün seçerken kararsız kaldı. Amacımız markalaşmaya hız vererek kendi sektörümüzde dünyanın ünlü firmaları arasına girebilmektir" şeklinde konuştu.