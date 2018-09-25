Çocuk Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'te

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri projeleriyle TEKNOFEST'te yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival" sloganıyla Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İBB tarafından düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji fuarı, geniş bir katılımla gerçekleşti. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri projeleriyle festivalde yer aldı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, TEKNOFEST'e katılmaya hak kazanan tüm öğrencileri tebrik ederek amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan Karadeniz, "Bizim amacımız çocuklarımızın bilimle iç içe bir yaşam sürmeleri ve kendi farklarına varmaları. Ne hayal ediyorlarsa bunu başarabileceklerine inanmaları. Bilim insanları olma yolunda ilerlemeleri. Bugün öğrencilerimizin TEKNOFEST'e katılması bizim bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah devamı da gelecek."

4 öğrenci teknoloji takımında

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi Teknoloji Takımına giren 4 öğrenci, Teknoloji Takımı'nda geliştirdikleri projeleri ile TEKNOFEST Teknoloji Takımında yer aldı. Küçükçekmece Çocuk Üniversitesinden geçen sene mezun olan Feyza Develioğlu da İHA ve İKA alanında projesini sergiledi. Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Serra Develioğlu-Drone Ambulans Projesi, Göktuğ Erol- Yürüyen Merdivenler İçin Hijyenik Temizleyici Projesi, Çağan Ege Aydın-Görme Engelli Bireyler İçin Sesli Uyarı Veren ve Ortam Tanımlayan Değnek Projesi ile festivale katıldı.

550 bin kişi katıldı

Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı milli teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKONOFEST'te 12 kategoride teknoloji yarışları, askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sundu. İstanbul Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiği açıklandı.