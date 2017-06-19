Çocuklar 11 farklı atölyede yeteneklerini geliştirdiler

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin 22 farklı branşta açtığı toplam 43 kulüp çalışması 32 hafta boyunca devam etti. Bilgi Evi üyeleri ilgi ve yeteneklerine göre 22 farklı branşta açılan bu kulüplerden istediklerine katılım sağlarken, kulüplerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla da bilgi ve becerilerini artırdı. 32 hafta boyunca devam eden kulüp çalışmalarında en başarılı üyeler gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi.

Bilgi Evi üyeleri zengin içeriğe sahip kulüp çalışmalarının yanında, gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla da yeteneklerini daha ileri düzeylere taşıma fırsatına da sahip oldular. Sekiz ay boyunca konusunda uzman hocalardan eğitim alan öğrenciler, okulla beraber yürüttükleri 8 aylık kültür sanat kurslarında ders sonrasındaki boş vakitlerini değerlendirdi. Atölyedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra yanlarında taşıyabilecekleri bir bilgiyi kazandıklarını ifade eden Bilgi Evi üyeleri,gitar, keman, bağlama, temel resim, piyano, halk oyunları, karikatür, drama, robot, mental aritmetik ve hızlı okuma olmak üzere gerçekleştirilen 11 ayrı atölye çalışmasıyla yeteneklerini keşfetme fırsatını yakaladıklarını dile getirdi.

Tüm Bilgi Evleri’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ödül törenlerinde, ayın öğrencileri de belirlenerek hediyeleri kendilerine takdim edildi. Üyelerin sahnelediği gösteriler, canlı müzik performansları ve birçok etkinlikle daha da renkli hale gelen ödül töreninde başarı gösteren üyeler hediyelerini alırken yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunuyordu. Yoğun ilgi ve katılımın olduğu Bilgi Evleri Kulüp - Atölye Kapanış ve Ayın Öğrencisi Ödül Törenleri çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.