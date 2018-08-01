Çocuklar bu şenlikte eğlendi

Sportif aktiviteler ve yarışmaların yer aldığı şenlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, Simurg 5-25 Yaş Arası Yaygın Eğitim Programı kapsamında Yaz Spor Okulları öğrencilerine yönelik bir şenlik düzenledi. Yaklaşık 5 bin öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Öğrenciler ve velilerin de katıldığı Yaz Spor Okulları Şenliği, Alibeyköy Spor Kompleksi’nde düzenlendi. Şenlikte sportif aktiviteler ve yarışmalar yapılırken geleneksel çocuk oyunlarına yer verildi. Şenlik alanında Şişme Oyun Grupları, 4x4 Balon Futbolu, Su Balonu ve Palyaçolar yer aldı.

“Yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu etkinliklerden faydalanıyor”

Eyüpsultan Belediyesi olarak her sene yaz okullarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Remzi Aydın, “Bu sene de yaklaşık 5 bin öğrencimiz bu etkinliklerden faydalanıyor. 5 tane ayrı bölgemizde 10 branş var. Oriyantrik, voleybol, uzak doğu sporları, futbol, yüzme, satranç, folklor gibi 10 ayrı branşta 5 tane ayrı bölgede binlerce öğrencimiz bunlardan faydalanıyor” dedi.

“Yüzme branşına çok yoğun ilgi var”

Başkan Aydın konuşmasının devamında, “Bugün de bir farklılık yapalım dedik. Yaz spor okullarının içerisinde bir şenlik oluşturduk. Şenlikte yarışmalarımız var, ikramlarımız var, velilerimiz var. Dolayısıyla ayrı bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik oluştu. Gerçekten çok ilgi uyandırdı. Gerek velilerimiz gerek çocuklarımız gayet memnunlar. Ayrı bir heyecan katıyor. Ayrı bir etkinlik oluyor. Herkesi çok mutlu gördük. Özellikle yüzme branşına çok yoğun ilgi var. Artan boğulma vakalarına bu anlamda katkı sağladığımıza inanıyorum” dedi.

“Eyüp’te oturmaktan başka bir şartımız yok”

Yaz spor okullarının tamamen ücretsiz olduğunu ifade eden Başkan Aydın, “Spor malzemelerimizi, spor formalarımızı da belediyemiz temin ediyor. Eyüp’te oturmaktan başka bir şartımız yok. Kayıt dönemi bitti. İstedikleri branşı seçiyorlar. Onların istekleri ve yeteneklerine bırakıyoruz. Haftanın belli günleri belli branşlarda eğitimlerini alıyorlar. Dönüşümlü olarak eğitimler devam ediyor” dedi.

Şenlikte doyasıya eğlenen çocuklardan biri, “Çok güzel. Remzi Aydın’a teşekkür ederim. Bir sürü faaliyetler yaptım. Balonlara bindim. Maç oynadım. Düştüm, takla attım, ters döndüm. Okçuluk da güzel. En sevdiğimiz okçuluk” dedi.