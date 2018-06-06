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06 Haziran 2018 15:36

Çocuklar Çevre Şenliği’nde doyasıya eğlendi

Beylikdüzü Belediyesi’nin Dünya Çevre Günü dolayısıyla bu yıl 5’incisini düzenlediği Çevre Şenliği, Yaşam Vadisi’nde yapıldı.

Çocuklar Çevre Şenliği’nde doyasıya eğlendi

06 Haziran 2018 15:36

Beylik Pazarı Alanı’nda çevre yürüyüşüyle başlayan ve Yaşam Vadisi’ndeki etkinliklerle devam eden şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Pastel boya resim, fotoğraf, afiş, mektup ve resim kategorilerinde açılan Çevre Yarışması’nda dereceye giren çocuklara plaket ve hediyeleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.


Temiz bir gelecek ve daha yeşil bir Beylikdüzü için doğaya yatırım yapan Beylikdüzü Belediyesi, 5’inci Çevre Şenliği’ni İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirdi. Yüzlerce çocuğun katıldığı Beylik Pazar Alanı’ndaki çevre yürüyüşüyle başlayan etkinlikte,ellerinde taşıdıkları ‘Geleceğimiz Çevremiz Korumak Görevimiz, Çevre Bize Emanet’ yazılı dövizlerle çevrenin önemine dikkat çeken çocuklar, Yaşam Vadisi’ndeki uçurtma, rüzgar gülü yapımı atölyelerinde de gönüllerince eğlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe; Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Akyıldız, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcıları, okul müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Dereceye girenler ödüllendirildi


Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Çevre Şenliği’nde, Yaşam Vadisi’ni dolduran yüzlerce çocuk, Kültür İşleri Müdürlüğü ve ilçedeki okulların Yaşam Vadisi içerisinde açtığı uçurtma, ebru sanatı, rüzgar gülü, kolonya yapımı atölyelerinde ve oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. ŞenliğekatılarakDünyaÇevreGünü’nüçocuklarlabirliktekutlayanveçocuklarınmutluluğunaortakolanBeylikdüzüBelediyeBaşkanıEkremİmamoğlu,ilçedeki okullarda Çevre Günü’yle ilgili yapılan pastel boya resim, fotoğraf, afiş, mektup ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, tablet, bisiklet ve zeka oyunu hediye ederek çocukları tebrik etti.



“Yeşil bir Beylikdüzüiçin birlikte gayret göstermeliyiz”


Başkan İmamoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklar ağacı, yeşili, doğayı, çevreyi seviyor. İstanbul gibi büyük kentlerde çocuklara bırakabileceğimiz en büyük miras doğru bir çevre bilinci.” dedi. Beylikdüzü 2030 Vizyonu’nda kişi başı yeşil alan miktarını 16,5 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini de söyleyen Başkan İmamoğlu, “Bilinçli, kentini koruyan, geri dönüşüm konusunda farkındalığını ortaya koyan ve yeşilin sahibi olan bir kentli modelini, Beylikdüzü’nde ortaya koymamız lazım. 2030’da çevreci olmayı, yeşil olmayı hedef koyan bir kentin mutlak bu misyonun karşılığını ortaya koyması gerekiyor. Yeşil ve pırıl pırıl bir Beylikdüzü hedefine, el birliği ile çalışarak ulaşabiliriz” açıklamasında bulundu.




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