Çocuklar eğlendi, ebeveynler öğrendi

Beyoğlu'nda, 0-3 yaş arası çocukluk gelişiminin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Beyoğlu 95 Projesi kapsamında “Çinyo ile Markonyo” tiyatro oyunu sahnelendi. Çocuklarıyla birlikte tiyatro gösterimini izleyen ebeveynlere daha sonra pedagojik bilgilendirme yapıldı.

Beyoğlu'nda bu yıl hizmete açılan Hezarfen Anaokulu'nda sahnelenen “Çinyo ile Markonyo” tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Kültür Kent Vakfı yürütücülüğünde, Beyoğlu Belediyesi ve Sosyal Market Vakfı iş birliği ile Bernard vanLeer Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen Beyoğlu 95 Projesi kapsamında sahnelenen tiyatro gösterimini, anneler çocuklarıyla birlikte izledi. Kuklacı Markonyo'nun çocuğu gibi sevdiği kuklası Çinyo'nun da iplerinden kurtulmak adına kurduğu hayallerin, ebeveyn-çocuk ilişkileri perspektifinden anlatıldığı oyunun ardından ebeveynler için yol gösterici nitelikte interaktif seminer gerçekleştirildi. “Çinyo ile Markonyo oyunu” daha önce de Piripaşa Semt Konağı ve Okmeydanı Semt Konağı'nda sahnelenmişti.

Amaç; ebeveynlerde farkındalık oluşturmak

Wise akademi tarafından gerçekleştirilen ve çocukların kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme ve yeteneklerini geliştirebilme gibi konularda gelişimlerine destek sağlayan ‘Çinyo ile Markonyo' oyunu, aynı zamanda ebeveynler için doğru ve yanlış tutumlara yönelik örnekler sunarak sağlıklı ebeveynlik yaklaşımlarına dair farkındalık oluşturmak açısından da önemli bir misyona sahip.

Çocuğun gözünden dünyaya bakış

35 dakikalık oyunun ardından, Uzman Ayşegül Güner Algan, “Ebeveyn Çocuk İlişkilerine Derin Bakış” başlığı altında oyundan ebeveyn tutumlarını temsil eden sahnelere geri dönerek, bu davranışların ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiye ve çocuğun gelişimine etkisini anlattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren bu pedagojik deneyim, anne ve babaların var olan durumu hem başka bir ebeveynin bakış açısıyla görmesine hem de bir çocuğun gözüyle deneyimlemesine fırsat tanıdı.

144 ebeveyn ve 154 çocuğa ulaşıldı

Beyoğlu 95 Projesi, 0-3 yaş arası çocukluk gelişiminin önemine dikkat çekmek amacıyla ev ziyareti temelli, İstanbul 95 programına bağlı yürütülen bir aile rehberliği programıdır. Proje kapsamında ayrıca 0-3 yaş arası çocuklar ve ailelerine yönelik park ve yeşil alanlar tasarlanırken, gerçekleşecek seminer, konferans ve atölye çalışmaları ile kamuoyunda erken çocukluk ile ilgili farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Beyoğlu 95 Projesi motivasyon etkinlikleri kapsamında Ekim ayında Semt Konaklarında ve Anaokullarında gerçekleştirilen “Çinyo ile Markonyo Oyunu” ve devamındaki interaktif seminerle toplamda 144 ebeveyn ve 154 çocuk bir araya geldi.