Çocuklar, Hacivat ve Karagöz'ü çok sevdi

Bayrampaşa Belediyesi, ‘Milli Kültür Seferberliği' kapsamında 2'nci İstanbul Karagöz Festivali'ni öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan Başkan Aydıner, “Zengin milli kültürümüzün önemli bir parçası olan Hacivat ve Karagöz'ü sevgili çocuklarımıza tanıtmalıyız” dedi.

‘Milli Kültür Seferberliği' kapsamında 2'inci İstanbul Karagöz Festivali'ni minik öğrencilerle birlikte Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren Bayrampaşa Belediyesi, öğrencileri gölge oyunu 'Karagöz ve Hacivat' ile buluşturdu. Kültürel mirasa sahip çıkmak ve geleneksel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem Hacivat ve Karagöz'ü tanıdı hem de doyasıya eğlendi.

“Zengin milli kültürümüzün önemli bir parçası”

Etkinliğe katılarak minik öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner “Zengin milli kültürümüzün önemli bir parçası olan Hacivat ve Karagöz'ü sevgili çocuklarımıza tanıtmak ve anlatmak amacıyla böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Geleneksel sanatlarımızı iyi öğrenmeli ve bunları gelecek nesillere doğru aktarmalıyız. Çünkü kültürel zenginliğimiz, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan en etkili köprüdür. Bu vesileyle 2'nci İstanbul Karagöz Festivali'nin ilçemizde düzenlenmesine katkı sunan Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün'e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2'nci İstanbul Karagöz Festivali, çeşitli etkinliklerle Bayrampaşa'da 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Hacivat ve Karagöz, 2009 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültür mirası listesine dâhil edilmişti.