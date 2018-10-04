Çocuklar Hayvanları Koruma Günü'nde sahipsiz hayvanları unutmadı

Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 6-12 yaş arasındaki yüzlerce çocuk, barınak hayvanlarına mama verip severek örnek bir davranış sergiledi. Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yuva bulan binlerce kedi ve köpek, çocuklar tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır'ın ve merkez yetkililerinin nezaret ettiği ziyaretler gün boyu sürdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın önemli olduğuna vurgu yaparak, “Özellikle son zamanlarda sokak hayvanlarına eziyet eden duygusuz insanları medyada sıkça görür, duyar olduk. Çocuklarımıza küçük yaştan itibariyle hayvan sevgisini aşılamamız gerekir. İçinde hayvan sevgisi olan insanlar merhamet duygusuna da sahiptir. Çocuklarınızı hayvanlardan uzak tutmayın, onları sevgiyle büyütün” dedi.