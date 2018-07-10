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10 Temmuz 2018 13:08

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Beylikdüzü Belediyesi, düzenlediği Masal Atölyesi ile Yaşam Vadisi’nin yemyeşil doğasında çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturuyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

10 Temmuz 2018 13:08


Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocukların hayal ve oyun kurma becerisini arttıracak bir etkinliğe imza attı. Yaşam Vadisi’nde yer alan Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında gerçekleşen Masal Atölyesi’ne katılan çocuklar, etkinlik süresince hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirdi.


Masallar Yaşam Vadisi’nde Hayat Buluyor


Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından masal anlatıcılığı sanatını çocuklara aktarabilme, kitabı ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla hayata geçirilen Masal Atölyesi, Yaşam Vadisi’ndeki Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında, her akşam saat 20.30’da başlıyor. 1 kişinin anlatıcı, 2 kişinin canlandırma ile gerçekleştirdiği atölye, 30-40 dakika kadar sürüyor. 3-4 günde bir farklı bir masalın anlatıldığı Masal Atölyesi’nde; Alice Harikalar Diyarında, Pinokyo, Kralın Mutsuz Kızı gibi Dünya masallarının en güzel örnekleri, tiyatro oyuncularının performansıyla Yaşam Vadisi’nde hayat buluyor. Çocukların işitsel ve görsel algılarını destekleyip hayal dünyalarını geliştirecek Masal Atölyesi’ne her yaştan çocuk katılabiliyor. Masal anlatımlarını, tiyatro oyuncularının yaptığı Masal Atölyesi’nin sonunda, çocuklara masalın kahramanları, ana fikri gibi konularda sorular soruluyor.




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