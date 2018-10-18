Çocuklar hem paylaşmayı hem klasik müziği sevecek

Tekfen Filar-Mini konserleri; bu yıl 20-21 Ekim tarihlerinde Şef Aziz Shokhakimov'ın yönetimi, tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir'in kurgusu ve Tilbe Saran'ın naratörlüğünde gerçekleştirilecek.

Tekfen Filarmoni, çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla, küçükler için çalmaya hazırlanıyor. Konsere özel adını, ‘Tekfen Filar-Mini' olarak değiştiren orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 20 Ekim Cumartesi ve 21 Ekim Pazar günü Lütfi Kırdar Auditorium'da ailelerle buluşacak. Festival tadında gerçekleşecek hafta sonu, birbirinden renkli etkinliklere de sahne olacak. Tekfen Filar-Mini'nin çocukları erken yaşta tanıştıracağı klasik müzik konserleri öncesinde fuayede kurulacak mini panayırda, Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı, Darüşşafaka Basketbol Okulları, Kumbaracı 50'nin Çocuk Atölyesi, Eğlen-Öğren Yayınları ve Geleneksel Pazar'ın stantları etkinliğe renk katacak.

Konserin bu yılki ‘Düş ve Dönüşüm' temasında uygun olarak da, konsere gelen ailelerin 5-10 yaş arası çocuklar için getireceği iyi durumda bulunan kitap ve oyuncaklar Tekfen Vakfı'nın desteklediği kurumlara iletilecek.

Oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yiğit Sertdemir'in yönetmenliği, Tilbe Saran'ın naratörlüğü ve Osman Ateş‘in koreografisiyle hazırlanan konserler, çocukları klasik müzik yolculuğuna çıkaracak. Küçük müzikseverler, Vivaldi, Brahms, Bizet, Çaykovski, Strauss, Bernstein gibi Barok ve Romantik Dönem ile 20'inci yüzyılın büyük bestecilerinin dünyaca bilinen eserlerini anlatım, dans ve kukla oyunları eşliğinde dinleyecekler.

Çocuklar paylaşmanın değerini anlayacak

Konser günü, ailelerin 5-10 yaş arası çocuklar için getireceği ve iyi durumda bulunan oyuncak ve kitaplar, Tekfen Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu sayede festival gibi geçen bir haftasonu, konserlere katılan çocuklara olduğu kadar yardıma muhtaç çocukları da sevindirecek.