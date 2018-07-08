Çocuklar için 800 kilometre pedal çevirdiler

TGEV üyesi çoğunluğu doktorlardan oluşan Umuda Pedal isimli yaklaşık 30 kişiden oluşan gönüllüler, çocuklar için 1-8 Temmuz tarihleri arasında Göteborg’dan Hamburg’a uzanan bir rotada bisikletle 800 kilometre yol katetti. Dünyadaki yeni nesil öğrenme platformlarından olan ‘maker’ laboratuvarı yapılabilmesi için fon oluşturmayı amaçlayan gönüllüler, bir hafta boyunca pedal çevirip bağış topladı. Etkinliği başarıyla tamamlayan gönüllüler, öğlen saatlerinde İstanbul’a döndü.

Etkinlik sonrası döndüğü Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Vakfımız 23 yıldır Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri veriyor. Bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projeleri hayata geçiriyor. ’Umuda Pedal Grubu’ da birkaç yıl önce bir araya gelmiş, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup. Bu sene ortak bir projede buluştuk, o da çocuk ve eğitim. Türkiye’den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever, her yıl düzenlenen bu etkinliğe katıldılar” dedi.

140 bin lira bağış toplandı

Öğrenciler yararına bir tür teknoloji laboratuvarı kurulması için gerekli fonu toplamayı başardıklarını ifade eden Tosyalı, "Hedefimiz 100 bin liraydı. Tabii kuracağımız teknoloji laboratuvarı, makerler olarak bilinen çocukların objelere, teknolojik cihazlara dokunarak öğrenebildikleri bir laboratvuar. Cuma akşamı 140 bin lira seviyesindeydi. Kampanya devam ediyor. Daha da üstüne çıkabiliriz. Bu bir pilot uygulama olacak. Bunu ilk olarak vakfımızın Bakırköy’deki Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda kuracağız. Sanırım yıl sonuna kadar hayata geçiririz diye tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Gönüllü pedal çeviren Doktor Erkan Koyuncu, “Kısıtlı imkanları olan çocuklara maker projesini tanıtmak, onunla yaratıcı güçlerini arttırmaktı hedefimiz. Bunun için bir yol katettik. İsveç’ten Almanya’ya kadar üç ülkeyi geçen 800 kilometrelik bir parkurdu. Bir hafta boyunca günde 100-150 kilometre bisiklet bindik. Burada tamamen bisiklete yeni başlayan arkadaşlarımız bulunmakta ve herkes gönüllü olarak katıldı” şeklinde konuştu.

“Amacımıza ulaştık, gururluyuz”

TGEV gönüllüsü olarak yarışmaya katılan Uzman Doktor Gül Yıldırım da, "Umuda Pedal ekibi olarak yolculuğumuza çıkmadan önce çok heyecanlıydık. Çünkü çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdik. Çok zor anlar yaşadık, çok zor geçirdiğimiz günler oldu. Ancak, bizim gücümüz, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak düşüncesiyle motivasyonumuz buradan geldi. Amacımıza ulaştık. Çok mutluyuz ve gururluyuz” diye konuştu. Çocuklar için

800 kilometre pedal çeviren bir başka gönüllü Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı ise, “Bisiklet binmek benim çocukluğumun en iyi anılarındandı. Bugün de bu yaşa geldiğimde o anıları yeniden canlandırıp tekrar bisiklete bindim. Bu bisiklete binme sonucunda da çocuklar için çok güzel bir laboratuvar yapma hedefine ulaştık. Şuanda da bağışlarımız çok iyi gidiyor. Bundan sonra laboratuvarımızı açıp çocuklarla eğitime devam edeceğiz” dedi.

Umuda Pedal gönüllüleri, İsveç’in Göteborg şehrinden Almanya’nın Hamburg şehrine uzanan rotada bisikletle katettikleri 800 kilometre sayesinde daha önce belirledikleri bir proje için fon oluşturdular. Bu kapsamda şuana kadar 140 bin lira bağış toplandı. Böylece TEGV üyeleri Bakırköy’de bulunan Ferit Aysan Eğitim Parkı’nda kurulacak ‘maker laboratuvarı’ (maker-lab) için kaynak oluşturdu.