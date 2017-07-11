Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 12:49

Çocuklar için üretilen ‘sürpriz yumurta’dan uyuşturucu çıktı

İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen bir dizi operasyonda, biri yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Çocuklar için üretilen ‘sürpriz yumurta’dan uyuşturucu çıktı

11 Temmuz 2017 12:49

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, küçük yaştaki çocuklar için çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.


Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 3 günde Kartal, Küçükçekmece ve Eyüp’te 4 ayrı operasyona imza attı. Çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.



Çocuklar için üretilen ‘sürpriz yumurta’ya uyuşturucu gizlemişler


Zanlılar ile birlikte ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında, küçük yaştaki çocuklar için çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu haplar dikkat çekti.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 43 kilo Hint keneviri, 5 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 350 gram toz esrar, 7 kilo 800 gram bonzai, 5 bin 390 adet extacy hap, 600 gram bonzai ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 17 kilo aseton denilen kimyasal madde, bir miktar kokain ile 2 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.


8 Şüpheli tutuklandı


Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada, ağırlıklı olarak küçük yaştaki çocukların rağbet ettiği çeşitli oyuncakların yer aldığı ‘sürpriz yumurta’nın içine gizlenen uyuşturucu maddeler dikkat çekti.


Biri yabancı uyruklu 8 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda aranan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Gözaltındaki 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:18
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!