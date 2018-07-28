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28 Temmuz 2018 11:32

Çocuklar, istismara karşı dergiyle uyarıldı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri tarafından yayımlanan “Bilge Çocuk” dergisinin son sayısında çocuk istismarı ele alındı.

Çocuklar, istismara karşı dergiyle uyarıldı

28 Temmuz 2018 11:32

“Vücut Güvenliği Nedir?” başlıklı konuda çocuklar özel bölgeleri konusunda bilgilendirildikten sonra zarar verici davranışlardan ve kişilerden korunmasıyla ilgili de uyarıldı.


Son günlerde sık sık gündeme gelen ve toplumun kanayan yarası olan ’çocuklara cinsel istismar’ Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri’nce hazırlanan “Bilge Çocuk” dergisinin 21. sayısına konu oldu. Hassas mevzuya derginin en çok ilgi çeken rehberlik sayfasında yer verildi. “Vücut Güvenliği Nedir?” başlığıyla değinilen yazıda önce özel bölgeler tanıtıldı ardından hangi tür eylemlerin ihmal ve istismar olduğu konusunda bilgiler verildi.


Çocuklara, karşılaştıkları olumsuz durumlarda istismardan korunmak için neler yapmaları gerektiği onların anlayabileceği sade bir dille tek tek anlatıldı. Babanın sarılması, öğretmenin başını okşaması, doktorun muayene etmesi gibi zararsız olabilecek örnekler verilirken tanıdık veya tanımadık kim olursa olsun birinin onayı olmadan özel bölgelere dokunması da kesin bir dille reddedildi.


Yazıda "Şüpheli bir durum yaşandığında ise yalnızsanız bağırarak yardım istemelisiniz. Sonra da bu durumu hemen annenize, babanıza, büyükanne ve büyükbabanıza, okulda sınıf ve rehber öğretmeninize veya sizin güvenliğinizi sağlayacağına inandığınız yetişkin birine anlatmalısınız. Böylece onlar sizi korur ve bunun bir daha tekrarlanmasına engel olurlar" denildi.



"Çocuklarımız huzurlu ve sağlıklı bir yaşamı hak ediyor"


Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana asla düşünülmemesi gereken iki kavram olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "En kıymetlimiz en değerlimiz olan çocuklarımız huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı hak ediyor. İstismara karşı çocukların, ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesi çok önemli" dedi.




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