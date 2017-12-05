Gaziosmanpaşa Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki çocuklar, Gaziosmanpaşa Tiyatro Sahnesinde gün boyu ücretsiz sahnelenen "Pamuk Dede ve Torunları" isimli tiyatro gösterisinde buluştu.

Düzenlenen tiyatro gösterisinde çocuklara, hayatta başarılamayacak hiçbir şey olmadığı, sabır ve azimle hedefe ulaşılabileceği gibi mesajlar verilirken, sevginin ve saygının önemine de değinildi.

İyilik yapma isteklerini pekiştirmek ve paylaşma duygularını ortaya çıkarmak amacıyla sahnelenen oyun, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturacak skeçleriyle de eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kültüre, sanata ve sanatçıya değer veren bir nesil yetişmesi amacıyla çocuklara yönelik tiyatro gösterilerine yıl boyunca devam edecek.