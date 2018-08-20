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20 Ağustos 2018 09:45

Çocuklar Ülkesi bayramda çocuk ziyaretçilerini bekliyor

KidZania, bayram tatilini İstanbul’da değerlendirecek aileleri Çocuklar Ülkesi’ne davet etti.

Çocuklar Ülkesi bayramda çocuk ziyaretçilerini bekliyor

20 Ağustos 2018 09:45



KidZania Kurban Bayramı’nda tüm çocukları eğlenirken öğrenebilecekleri, kendi becerileri ve ilgi alanlarına göre 100’e yakın mesleği deneyimleyebilecekleri eğlence dolu etkinliklere davet etti. Yapılan duyuruya göre, 4-14 yaş arasındaki çocuklar, Kidzania’da gerçek hayatın yansımasını deneyimlerken, tatillerini de verimli şekilde değerlendirebilecekler. Bayramın ilk günü olan 21 Ağustos Salı, saat 13.00’te kapılarını açacak olan ‘Dünyanın ilk çocuklar ülkesi’, diğer tüm günlerde sabah 10.00’dan akşam 20.00’a kadar minik misafirlerini ağırlamaya devam edecek.




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