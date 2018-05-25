Çocuklar, yazı spor yaparak geçirecek

Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı, sosyalleşmelerine imkan sağlayan Ataşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarında,çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tekvando, kick boks, tenis ve yüzme olmak üzere 8 spor dalında eğitim verilecek.Yaz Spor Okullarına kayıtlar 2-10 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılırken, eğitimler ise 18 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Çocuklarda spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Yaz Spor Okulları ile ilçe çapında genç sporcular yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. 5-13 yaş arasında çocukların katılacağı Yaz Spor Okullarına kayıtlar; Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültür Evi, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi ile Ferhatpaşa Bilim Sanat Merkezi’nde yapılıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, tekvando, kick boks ve tenis derslerine katılmak isteyen öğrenciler, kimlik fotokopisi ile kayıt esnasında kişiye ait sağlık bildirim formu doldurarak kayıt yaptırabilirler.

Yüzme dersi kayıtlarında ek olarak 10 yaşından küçük çocuklarda idrar tahlili ve aşı kartı fotokopisi, 10 yaşından büyükler içinse idrar tahlili ile hepatit b ve c testi gerekli.

Her yıl yüzlerce çocuğun ücretsiz olarak yararlandığı spor okullarında kontenjanlar dolana kadar tüm branşlarda kayıt alınacak. Kontenjanın sınırlı olduğu Yaz Spor Okullarına katılmak için Ataşehir’de ikamet etmek zorunlu.