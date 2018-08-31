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31 Ağustos 2018 10:57

Çocuklara oyunlarla hayal kurma öğretildi

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde Özbekistan, Moğolistan ve Kazakistanlı 80 öğrenciye analitik düşünme, parçadan bütüne ulaşma, strateji geliştirme yeteneği artırma ve zihin koordinasyonu içerikli dersler verildi.

Çocuklara oyunlarla hayal kurma öğretildi

31 Ağustos 2018 10:57

Rubik’s Race, abalone, kakuzu, mangala, satranç gibi oyunlarla öğrencilere hayal gücünü doğru kullanma eğitimi verildi.


Bağcılar Belediyesi ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla Moğolistan, Özbekistan ve Kazakistanlı 80 öğrenci 20 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde bir araya geldi. 10-16 yaşları arasında öğrencilere 5 öğretmen tarafından oyun dersleri verildi.


Çocuklar, dünyaca bilinen zeka oyunu dışında bireyin analitik düşünmesini artıran abalone, bir parça kağıt ile hayal gücünü kullanarak neler yapabileceklerini görmelerini sağlayan origami, uzamsal becerileri destekleyen görsel algı oyunu Rubik’s Race, Türk strateji oyunu mangala, mantık yürütme, sezgi ve gözleme becerilerini geliştirmeyi sağlayan kakuzu oyunuyla tanıştı.



"Az malzeme ile nasıl bir makine üretilir"


Ayrıca "Hayalimdeki Makine Etkinliği" ile de öğrencilerin gerçekte olmayan makineleri hayal güçlerini ve fikirlerini kullanarak üretmesi, var olan makineyi yeniden dizayn edip tasarlaması amaçlandı. Çocuklar "Az malzemeler ile nasıl bir makine üretilir?" sorusuna cevap bulurken makine yapımında eksik olan ve bulunmayan bir parçayı eldeki malzemelerle üretmeyi de öğrendi.


Yaz tatillerini eğlenceli ve bir o kadar da yararlı eğitimle geçiren çocuklar, oyunlar sayesinde hayal gücünü doğru ve etkili kullanmayı, ufkunu genişletmeyi, iç motivasyonu artırmayı ve kendi sınırlarını aşmayı öğrendi.




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