Çocuklarda apandisit en sık 6-10 yaş aralığında görülüyor

Çocuklarda en sık 6-10 yaş aralığında apandisin rahatsızlığının görüldüğüne dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, en kesin tanı fizik muayene ile anlaşılır dedi.

“Teşhis için fizik muayene şart”

Apandisitin en kesin tanısı fizik muayene ile anlaşılabileceğini söyleyen Mammadov şunları söyledi: “Yardımcı tetkikler olarak tam kan sayımında beyaz küre sayısının artışı tanıyı destekler. Yapılacak olan idrar tetkiki ile idrar yolları enfeksiyonu veya taş hastalıkları ekarte edilir. Ultrasonografi ile apandisit değerlendirilir, karın içinde diğer organlarda ek patolojilerin olup olmadığı görülür. Ultrason ile apandisitin görülmemesi, hastanın apandisit olmadığına işaret etmez. Çocuklarda da erişkinler gibi, kesin tanı cerrahın fizik muayenesi ile konur. Ameliyat kararı da bu muayeneye dayanarak verilir.”

“Tedavisi apandistin cerrahi olarak çıkarılması”

Tedavinin, iltihaplanmış apandisit cerrahi olarak çıkarılması olduğunu belirten Mammadov, ”Bu ameliyat açık veya laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılabilir. Son dönemlerde çocuklarda açık apandisit ameliyatlarının yerini çoğunlukla laparoskopi aldı. Ameliyat sonrasında hastalığın ağırlığına bağlı olarak, hastanın bir süre antibiyotik tedavisi alması gerekir. Bu tedavi genelde hastanede, damardan verilen antibiyotiklerle gerçekleşir. Bağırsak hareketleri normale dönen, ateşi düşen ve ağızdan rahatlıkla beslenmesi sağlanan hastalar eve taburcu edilir” diye konuştu.

Ameliyat sonrası komplikasyonlar nelerdir?

Apandisit ve karın içinin iltihap durumuna bağlı olarak, ameliyattan sonra çeşitli komplikasyonlar gelişebileceğini söyleyen Mammadov, yara yeri enfeksiyonları, karın içi abseler ve bağırsak yapışıklıkları olabilir. Apandisit erken teşhis edilip tedavi edildiğinde, bu komplikasyonların oranları oldukça düşüktür” dedi.