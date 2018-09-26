Çocuklarda aşırı bilgisayar kullanımına dikkat

Dr. Halil Aksu, okula yeni başlayan çocuklarda aşırı bilgisayar kullanımının, göz tembelliğine neden olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Aksu, yaptığı açıklamada, okula yeni başlayacak çocukların göz sağlığı için ev dışı aktiviteler yapması gerektiğini söyledi.

Çocuklarda göz muayenesinin önemine işaret eden Op.Dr.Halil Aksu, "Okula yeni başlayan çocuklarda aşırı bilgisayar kullanımı göz tembelliğine neden olabilir. Okulların açılması ve yaz mevsiminin sona ermesiyle ev dışı aktiviteler azalacak ve çocuklar televizyon ve bilgisayar gibi ev içi aktivitelerle daha fazla meşgul olacaktır. Bu da gözde uzağı görememeyi artırabiliyor. Yapılan çalışmalarda ev içi aktiviteler ve beyaz zeminde siyah yazı okunması miyop gelişimini arttırıyor." diye konuştu.

Çukurova Göz Hastanesi Başhekimi Aksu, teknolojik cihazların fazla kullanımının çocuklarda sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekerek, "Çocukların göz sağlığı ve beden sağlığı açısından televizyon, tablet ve bilgisayarlarla daha az vakit geçirmeleri faydalı olacaktır. Ev içi aktivitelerin çoğunu ders çalışma yönünde kullanmaları, okul başarılarını da arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda göz sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Op.Dr.Aksu, "Ebeveynlerin çocuklarını bağlı bulundukları aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerine götürerek muayene ettirmeleri, göz tembelliği riski bulunan çocukların da 2. ve 3. basamak hastanelerde muayene edilmesi gerekiyor. Son yıllarda tüm dünyada eğitim seviyesinin artmasıyla miyobun görülme sıklığı da arttı." değerlendirilmesinde bulundu.