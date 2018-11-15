“Çocuklarda diyabetin gelişmesinde en önemli faktör obezitedir”

Dr. Rüveyde Bundak ‘14 Kasım Dünya Diyabet Günü' nedeniyle çocuklar açısından diyabetle yaşam konusunda açıklamalarda bulunarak “Çocuklarda şişmanlığın artması ergenlik döneminde Tip 2 Diyabet görülme sıklığını artmıştır” dedi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Büyüme - Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Uzmanı Dr. Rüveyde Bundak diyebet hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bundak, “14 Kasım, 1921 yılında insülini bulan Kanadalı doktor Frederick Banting'in doğduğu gündür. Ona saygının bir ifadesi olarak 1991'den beri Dünya Diyabet Federasyonu” olarak değerlendirmektedir. Dünya Diyabet günü, Diyabet (şeker hastalığı) konusunda halkı, hükumetleri ve medyayı bilgilendirmek amacıyla çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir gündür.

Dünyada 425 milyondan fazla diyabetli vardır ve bunların çoğu yeterli tıbbi bakım alamamaktadır.

Diyabet halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen Diabetes Mellitus, pankreas organının adacık hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun eksikliği veya etkisindeki yetersizlik sonucu gelişen karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozukluğudur” dedi.

“İnsülin, şekeri hücre içine aktararak bize gerekli enerji sağlar”

Bundak, konuya ilişkin açıklamalara şöyle devam etti. “İnsülinin vücuttaki görevi şekeri hücre içine sokarak bize gerekli olan enerjiyi sağlamaktır. Bu nedenle insülinin eksik veya etkisiz olması sonucu şeker hücre içine giremez ve kanda birikerek artar. Kanda artan şeker 180 mg/dl'yi aştığında idrarla atılmaya başlar. İdrarla atılan şeker beraberinde suyu da sürükler ve kişi sık idrara çıkar. Sık idrara çıkan kişi susuz kalır ve çok su içmeye başlar. Diğer yandan insülin olmadığı veya etkisiz olduğu için enerji sağlanamaz, kişide halsizlik ve kilo kaybı olur. İşte diyabetin sık görülen bulguları çok su içme, sık idrara çıkma, halsizlik ve kilo kaybı böyle gelişir.

Diyabet başlıca Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olmak üzere 2 ana başlıkta toplanabilir. Bunun dışında MODY olarak adlandırılan, bazı genetik hastalıklarda görülen diyabet, gebelikte ortaya çıkan diyabet gibi nadir görülenlerde vardır” dedi.

“Tip 2 Diyabetin gelişmesinde en önemli faktör obezitedir”

Diyebetin çocuklardada sıkça görülebildiğini söyleyen Dr. Rüveyde Bundak, “Sanıldığının aksine diyabet çocuklarda da görülür. İki binli yıllara kadar çocuk ve ergenlerde görülen diyabetin % 98 - 99'u Tip 1 Diyabet olarak biliniyordu. Çocuklarda Tip 2 Diyabet ancak % 1-2 oranında görülüyor ve yaşlılık hastalığı olarak biliniyordu. Tip 2 Diyabetin gelişmesinde en önemli faktörlerden birisi obezitedir. Son 20 - 30 yılda tüm dünyada şişmanlığın arttığı ve ona paralel olarak da Tip 2 diyabetin arttığı ileri sürülmektedir. Bu nedenle çocuklarda şişmanlığın artması nedeni ile özellikle ergenlik döneminde Tip 2 Diyabet görülme sıklığı %15-%45 oranlarına çıkmıştır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.