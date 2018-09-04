Çocuklarda okul fobisine dikkat

Okulların açılmasına az bir süre kala çocukların okula nasıl alıştırılması gerektiği hususunda bilgiler veren Psikolog Batuhan Toprak, “Eğitim ailede başlar okulda devam eder. Okul insanı hayata hazırlar, sosyalleşmeyi öğretir ve ileri ki hayatı için büyük önem taşır. Çocuğunuzun okula sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan hazır olması gerekir. Çocuğunuz okula başlamadan önce; Okul nedir?, ne yapılır?, okulun çocuğunuzu sizden ayırmayacağını, başlama ve bitiş saatleri hakkında sohbet ederek bilgilendirin ve okulun çocuğunuza katacak artılarını anlatın.” dedi.

Psikolog Batuhan Toprak, yeni okula başlayan çocuğun bir süre adaptasyon sorunu yaşayabileceğine vurgu yaparak, “Çocukların ortalama bir, iki hafta arasında okula alışma süreçleri olur bu durum. Çocukların okula gitmemek için ağlamaları oldukça normaldir. Ancak unutmayın bu süre fazla uzarsa çocuğunuzda okul fobisi olabilir” diye konuştu.

Psikolog Batuhan Toprak, okul fobisi nedenlerini şöyle sıraladı:

“Ayrılık endişesi. Arkadaş edinememekten korkma / yalnız kalmak. Yeni bir ortam uyum sağlayamama düşüncesi.”

Okul saati yaklaştığında okula gitmemek için diretmek ve bahaneler üretmenin okul fobisi belirtileri olduğunu ifade eden Psikolog Batuhan Toprak, şu bilgileri verdi:

“Baş ağrısı, mide bulantısı, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, enerji kaybı / halsizlik, agresif davranışlar, okulda veya evde sebepsiz ağlama, kavga, evde kalmakta aşırı ısrar etmek, okula gitmek konusunda tehdit. Bu belirtiler görülür ve çocuk okula gitmediğinde bu belirtiler kaybolur ( bu şikayetler tıbbi değil psikolojiktir )

Bu belirtiler varsa çocuğunuzda okul fobisi var diyebiliriz. Peki ne yapmalısınız? Sakin ve sabırlı olun. Okul günü geldiğinde sıradan bir günmüş gibi davranın ve hissettirin. Asla çocuğunuzu cezalandırmayın, tehdit etmeyin. Çocuğunuzla endişeleri ve korkuları hakkında konuşun onu duygu ve hisselerine karşı anlayışlı olun ve doğru olanı anlatım. Çocuğunuza gününün nasıl geçeceği hakkında bilgi verin. Eğer bunları yaptığınız halde sorunu çözemediyseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.”