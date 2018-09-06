Çocuklarda oluşan diş problemlerine dikkat

Kişiye tam bir çiğneme fonksiyonu kazandırılarak özellikle mide problemleri gibi sindirim sistemiyle ilgili sorunlar kaybolur" dedi.

Dentapol Diş Kliniklerinden Diş Hekimi Yalçın Genç, konumlarında bozukluk olan dişleri tam olarak temizleyebilmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Tam temizlenemeyen dişler ise çürük adayıdır. Ortodonti dişleri düzgün sıralarken, dişlerinize daha iyi bakım yapabilmenizi sağlar, böylece çürük riski azalmış olur.” diye konuştu.

Ortodonti tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Diş Hekimi Yalçın Genç, şunları söyledi:

“Temel olarak iki çeşit ortodonti tedavi yöntemi var diyebiliriz. Kişinin kendisinin takıp çıkarabileceği hareketli aygıtlar ve doktor tarafından dişlere yapıştırılan sabit aygıtlar var. Bunlar da kendi içinde alt guruplara ayrılabiliyor. Örneğin hareketli aygıtlar: tedavi amaçlı veya tedavi sonrası pekiştirme amaçlı olabilir.

Sabit aygıtlar ise dişin arka yüzeyinden takılan teller, ön yüzeyinden takılan metal ve estetik teller olarak yine kabaca ayrılabilir. Herkesin problemi ve beklentisi ayrıdır. Hastaya en uygun olacak tedavi şeklini belirlemek gerekir. Materyaller ve tedavi tipleri farklılık gösterir. Tedavi yaşının da kişiden kişiye değiştiği gibi tedavi süresi de problemin karakterine göre değişiktir. En kısa tedavi süresi 6 aydır. 1-2 yıl süren tedaviler çoğunluktadır. 3-4 yıl süren tedaviler de olabilir. Bazı özel durumlarda tedavi süresi uzar. Dudak damak yarıkları gibi. Kesinlikle acı veren bir işlem değildir. İlk bir -iki hafta alışmaya bağlı bazı ufak sorunlar yaşanabilir. Bunun dışında hasta yediklerine biraz dikkat ederek normal yaşantısını sürdürür. Ayda bir, kontrol ve ayarlar için doktoru görmek gerekir."

Ortodontik tedavinin genelde paslanmaz çelik braket kullanarak yapıldığını kaydeden Diş Hekimi Yalçın Genç, "Seramik ve plastik braketler genelde estetik sebeplerden tercih edilirler, fakat tedavinin sonuna plastik braketler lekelenmiş ve rengi atmış olabilir. Plastik veya seramikten yapılmış braketlerde teller ve braket arasında daha fazla sürtünme olduğundan tedavi süresi uzayabilir. Ortodontistiniz sizinle olası seçenekleri paylaşacaktır. Braketler dişi istenilen yöne itmek için baskı uygulayarak çalışırlar. Ortalama 1-3 yıl arası kullanılırlar. Tedavi boyunca dişler yer değiştirdiğinden arada ayarlamalar gerekmektedir. Eskiden braketler dişin çevresini kaplayan kalın çelik bantlardan oluşurdu. Yeni çıkan gelişmelerle braketler gitgide küçüldüler ve artık ortodontik bantlar nadiren kullanılıyorlar. Diş teli takılırken ortodontist diş hekiminiz özel yapıştırıcılar kullanarak dişinize minik braketler takacaktır. Daha sonra bu braketlerin arasından yay teli denilen teller geçirir. Bu yay telleri dişlerin hareket edeceği yönde belirli bir rota sağlarlar. Ligature denilen küçük elastik bantlar, yay tellerini braketlere bağlamak için kullanılabilir ve hasta her ziyarette farklı bir renk seçebilir" diye konuştu.