Çocuklarda uçak korkusuna dikkat

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “Uçak korkusu yetişkinlerdeki kadar sık olmasa da bazı çocuklarda da görülebilir” dedi.

Uzman Psikolog Merve Demir, çocuklarda ki uçak korkusunun nedenlerini şöyle sıraladı:

“1. Bilgi eksikliği: Çocuğun uçaklar ve uçuş hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması uçağa binmekten korkmasına neden olabilir. Yaşıtlarından duyduğu uçak kazaları ile ilgili korkutucu hikâyeler de çocuğu etkileyebilir.

2. Aileden birinin uçak fobisinin olması: Çocuklar anne ve babalarının tepkilerini model alırlar. Anne ya da babasının uçağa binmekten korktuğunu gören çocuk da korkmaya başlayabilir.

3. Türbülans: Türbülans; yoğunluk, basınç, nem, sıcaklık ve hareket yönüne bağlı olarak hava kütleleri arasında meydana gelen hava hareketleridir. Türbülans sırasında uçakta sarsıntılar olabilir. Ancak uçaklar türbülanslara dayanıklıdır. Çocuk türbülansın ne olduğunu bilmiyorsa, bu sarsıntıları uçağın düşmesi olarak yorumlayıp paniğe kapılabilir. Bu da çocukta uçuş fobisine sebep olabilir.

4. Çocuğun televizyon ve internette izledikleri: Özellikle uçak kazaları ile ilgili filmler, videolar izleyen çocuklar uçuşu tehlikeli olarak algılayabilirler.

5. Seyahat öncesi aileler stresli olabilir. Çocukları yolculuğa hazırlamak, erkenden havaalanına gelmek, sıra beklemek gibi durumlar hem ebeveynleri hem de çocukları strese sokabilir. Bu da uçuş korkusunu tetikleyebilir.”

Ailelere önerilerde bulunan Uzman Psikolog Merve Demir, ilk olarak çocuğun sakince dinlenilmesi gerektiğini belirterek “Çocuğunuz uçağa binmekten korkuyorsa, öncelikle onu sakince dinleyin. Korkusunu anlamaya çalışın. Uçuşla ilgili yanlış ya da eksik bilgilerini düzeltin. İkinci olarak uçuşun nasıl olduğunu, nasıl güvenlik önlemleri alındığını çocuğa açıklayın. Örneğin; pilotların özenle seçilmiş ve iyi eğitilmiş kişiler olduklarından ve uçakta bir yedek pilotun bulunduğundan bahsedin. Uçakların kule ile iletişim halinde olduklarını anlatın. Uçuş öncesi uçakların birçok teknik kontrollerden geçtiklerini söyleyin. Çocuğa uçağın güvenli bir ulaşım aracı olduğu mesajını verin. Uçuşu çocuğun uyku düzenine göre ayarlamaya çalışın. Çünkü uykusuz kalmak çocuğunuzun daha endişeli olmasına sebep olacaktır” ifadelerini kaydetti.

Uçuş öncesinde çocuğun hareket edip, enerjisini boşaltmasını sağlamalarını gerektiğini kaydeden Uzman Psikolog Demir, “Uçuş öncesinde, çocuğunuzla birlikte hava alanındaki pencereden uçakların inip kalkışlarını izleyin. Ona her gün binlerce uçağın bu şekilde inip kalktığını anlatın. Uçuş sırasında kaygısını azaltabilecek şeylere yöneltin: oyun oynamak, kitap okumak, film izlemek gibi. Kendi kaygınızı kontrol edin. Sakin kalmaya çalışın” açıklamalarında bulundu.