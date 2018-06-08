Çocukların bayram modası

Dünya moda trendlerine uygun kaliteli tasarımlarını uygun fiyatlarla modaseverlerle buluşturma amacıyla faaliyet gösteren DeFacto, bayramın yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte gençler için yüksek enerjili, eğlenceli ve rengarenk bir koleksiyon hazırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 3-14 yaş grubu için hazırlanan özel koleksiyonla bayram coşkusunu artıran kıyafet ve aksesuarlar gençlerin beğenisine sunuluyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez renkleri beyaz, mavi ve pembe tonlarının hakim olduğu çizgili ve desenli tulumlardan, çiçek ve omuz detaylı elbiselere, Dechino pantolanlardan baskılı tişörlere kadar birçok alternatifi barındıran koleksiyon her daim zarif hanımefendilerin gözdesi oluyor. Stilinden ödün vermeyen minik adamlar için de koleksiyonda şık ve rahat jean şortlar, egzotik desenli gömlekler ve polo yaka tişörtler yer alıyor.