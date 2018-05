Çocukların göz sağlığına masalsı dokunuş

Vakıf, bu kez çocuk göz sağlığı konusunda farkındalık oluşturacak bir masal kitabı projesi ’Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni’ ile binlerce çocuğun göz sağlığını koruma altına almayı amaçlıyor.

Türkiye’de göz sağlığı konusunda bilincin artmasına yönelik birçok önemli projeye imza atan Dünyagöz Vakfı ve çocukların sevgilisi Niloya çizgi karakteri, çok özel bir sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Çocuklarda okul öncesi göz sağlığı problemlerinin tespit ve erken teşhis edilebilmesi amacıyla hayata geçirilen ’Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni’ masal kitabı, ailelerin çocuklarına evde pratik şekilde uygulayabilecekleri görme testlerinden oluşuyor.

"Çocuklarda görme gelişiminde ilk 6 yaş büyük önem taşıyor"

Yapılan bilgilendirmede; çocuklarda görme gelişiminin yüzde 90’ı ilk 6 yaş içinde tamamlanıyor. Bu nedenle gelecekte oluşabilecek görme bozukluklarının önlenebilmesi için düzenli göz muayeneleri büyük önem taşıyor. Çocukluk çağında öğrenilen tüm bilgilerin yüzde 80’inin görme sayesinde olduğunu ve okul öncesinde görme problemlerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten Dünyagöz Vakfı Başkan Yardımcısı Demet Kapıcıoğlu Melik, "Özellikle okul öncesindeki ve okula yeni başlayan çocuklarda göz sağlığı konusunda alınacak önlemler ve atılacak bilinçli adımlar, çocukların sağlıklı gelişimi açısından çok büyük önem taşıyor. Bu konuda en büyük görev tabii ki ebeveynlere düşüyor. Niloya karakteri ile kurguladığımız masal kitabı sayesinde artık aileler, çocuklarının gözlerini eğlenceli ve interaktif bir yolla kontrol edebilecek, çocuklarının göz sağlığı konusunda öngörüye sahip olabilecek ve yönlendirmeleri takip ederek gerekli önlemleri kolaylıkla alabilecekler" dedi.

Sonuçlar web sitesinden ücretsiz olarak kontrol edilebiliyor

Görme testlerinin uygulanabilmesi için masal kitabıyla beraber verilen yardımcı materyallerin de olduğunu belirten Melik, "Görme testlerinin, evde kolaylıkla uygulanabileceği bir masal kitabı hazırladık. Kitap içerisinde yer alan yardımcı materyaller ve kullanım kılavuzu ile ebeveynler çocuklarının gözlerini kolayca test edebilecek ve sonuçlarını da web sitemiz üzerinden öğrenebilecekler" ifadelerini kullandı.

Kitabevi zincirleri ve online satış noktalarında

’Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni’ masal kitabı, Dünyagöz Vakfı web sitesinin yanı sıra, D&R, Remzi Kitabevi gibi zincir kitabevlerinden ve Hepsiburada’dan satın alınabiliyor. Masal kitabından elde edilecek tüm gelir ise yine çok özel bir sosyal sorumluluk projesine aktarılacağı belirtildi. Satışlarından elde edilen tüm gelirin, az gören ve görme engelli çocukların yararına kullanılacağını belirten Demet Kapıcıoğlu Melik, "Dünyagöz Vakfı olarak, özellikle çocukların göz sağlığının önemine vurgu yapan projelerimize önümüzdeki dönemlerde yenilerini de ekleyerek, daha da geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayacağız" dedi.

"Çocuklar gözlerinde bir problem olduğunun farkında olmuyor"

Çocukların, gözlerindeki problemlerin farkında olacak bilince sahip olmadığını belirten Op. Dr. Elvan Yalçın, "Çocukların kendi göz problemlerinin farkında olamamaları, ebeveynlerin göz probleminin varlığına işaret eden belirtileri dikkate almalarını daha da önemli kılıyor. Çocukluk döneminde oluşacak görme problemleri, ilerleyen dönemlerde akademik başarısızlıktan davranış bozukluklarına kadar ciddi problemler oluşmasına sebep olabiliyor. Kaptan Niloya ile Süper Görüş Serüveni masal kitabımızın içinde bulunan mercek, göz bandı, 3D gözlük ve sembol anahtarı gibi materyaller sayesinde ebeveynler, çocukları ile kaliteli zaman geçirirken, aynı zamanda geleceklerini etkileyecek göz problemleri ile ilgili önemli öngörülere de sahip olabilecekler. Bu özel masal kitabı sayesinde, binlerce çocuk önlenebilir göz problemlerinin oluşma aşamasında erken teşhis ve tedaviler uygulanarak, sağlıklı bireyler olarak yetişecekler" ifadelerini kullandı.

Projenin gönüllü destekçisi Nefise Karatay

Masal kitabının 3 Mayıs Perşembe günü Nişantaşı NOPA’da gerçekleştirilen tanıtımına gönüllü destek veren Nefise Karatay da çocuklarda göz sağlığının önemine dikkat çekti. Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ve proje sayesinde on binlerce çocuğun gözleri sağlığa kavuşacağını belirten Nefise Karatay, "Her anne gibi benim için de çocuğumun sağlığı, her şeyden önce geliyor. Çünkü geleceğimiz olan çocuklarımızın, ilerleyen dönemlerde sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri ve etraflarındaki dünyayı anlamaları için gözlerinin sağlıklı olması büyük önem taşıyor" dedi.