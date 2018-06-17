Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 10:59

Çocukların gözü önünde vahşet

İstanbul’da bir şahıs, tasmasından tuttuğu köpeğinin kediyi parçalayışını çocuklara cep telefonuyla saniye saniye kaydettirdi.

Çocukların gözü önünde vahşet

17 Haziran 2018 10:59


Sakarya Sapanca’da ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve daha sonra ölen yavru köpek olayının ardından yurdun farklı noktalarından benzer dehşet görüntüler gelmeye başladı.


Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir şahıs tasmasından tuttuğu köpeğini, kediyle karşı karşıya getiriyor. Bu sırada birkaç çocuk ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye başlıyor. Bu sırada köpeğin sahibinin, ‘benim numarama atsana’ dediği, videoyu çeken çocuğun da görüntüleri kastederek ‘ben sana da atarım’ dediği anlaşılıyor.


Oldukça korktuğu gözlenen ancak köpeğe kafa tutmaktan da geri kalmayan kedinin, can havliyle köpeğin üzerine atladığı sırada ise olanlar oluyor. Köpek, üzerine atlayan kediyi ağzıyla yakalayarak uzun süre sağa sola savurmaya başlıyor. Bu sırada şahıs, kedi ile köpeği ayırmaya çalışsa da bir fayda etmiyor.


Tam bu sırada ise görüntü kesiliyor ve video sonunda karnından yaralandığı gözlenen kedinin, köpekle kavga ettiği çöp konteyneri yanında ölü bir halde olduğu görülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç