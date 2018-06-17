Çocukların gözü önünde vahşet

Sakarya Sapanca’da ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve daha sonra ölen yavru köpek olayının ardından yurdun farklı noktalarından benzer dehşet görüntüler gelmeye başladı.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, bir şahıs tasmasından tuttuğu köpeğini, kediyle karşı karşıya getiriyor. Bu sırada birkaç çocuk ise cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye başlıyor. Bu sırada köpeğin sahibinin, ‘benim numarama atsana’ dediği, videoyu çeken çocuğun da görüntüleri kastederek ‘ben sana da atarım’ dediği anlaşılıyor.

Oldukça korktuğu gözlenen ancak köpeğe kafa tutmaktan da geri kalmayan kedinin, can havliyle köpeğin üzerine atladığı sırada ise olanlar oluyor. Köpek, üzerine atlayan kediyi ağzıyla yakalayarak uzun süre sağa sola savurmaya başlıyor. Bu sırada şahıs, kedi ile köpeği ayırmaya çalışsa da bir fayda etmiyor.

Tam bu sırada ise görüntü kesiliyor ve video sonunda karnından yaralandığı gözlenen kedinin, köpekle kavga ettiği çöp konteyneri yanında ölü bir halde olduğu görülüyor.