Çocukların hayallerini Esenler Belediyesi gerçekleştirdi

Hayalleri gerçeğe dönüşen 180 çocuğun mutluluğuna AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da ortak oldu.

Esenler Belediyesi, çocuklar için yapılan örnek bir projeyle bir ilki gerçekleştirdi. "Çocuk Sokağı", "Çocuk Üniversitesi"gibi çalışmalarla alanında öncü olan çalışmalara imza atan Esenler Belediyesi, bu kez de "365 Gün 365 Çocuk 365 Hayal" projesi ile çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Yılbaşından bu yana okullara konulan "Hayal Kumbaraları"ndan çıkan hayallerde Çocuk Odası kurulumundan engelli çocuğa akülü araba alımına, patenden bisiklete, tabletten kitaba, kültür gezilerinden pasta yapımına kadar Esenler’de birçok çocuk hayaline kavuşurken, kura sonucunu bekleyen 180 çocuk bugün gerçekleştirilen törenle hayallerini kucakladı. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yapılan programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçe parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Dilan Açar isimli kız çocuğunun hayali olan “bir usta ile pasta yapma” hayali gerçekleştirildi. Pasta yapımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katılarak, küçük kızın mutluluğuna ortak oldu. Tören sonunda hayalleri gerçekleştirilen 180 çocukla hatıra fotoğrafı çekildi.

“Biz bu milletin evlatlarına bu milletin gençlerine güveniyoruz”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, “Çocuklar lütfen hayal kurun, hayallerinize ne olursa olsun set çekmeyin, hayallerinizi başaracağınıza inançla, azimle ve gayretle çalışın. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak yanınızdayız ve arkanızdayız. Sizin hayalleriniz gerçek olması için, sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin evlatlarına bu milletin gençlerine güveniyoruz. Biliyoruz ki bu milletin küçücük çocukları bu ülkenin geleceği için büyük ortaya büyük hedefler koyuyorlar ve bunları gerçekleştirmek üzere biz de onlar için çalışıyoruz” dedi.

“Çocuklar hayallerinin gerçekleştiklerini görerek daha ileri hayaller kursunlar”

Hayallerin çocukları daha ileri bir noktaya taşıyacağını aktaran Başkan Göksu, “Hayatı en anlamlı kılan şey huzur ve motivasyon olduğunu düşünerek çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirelim. Bunu yaparken öylesine gerçekleştirelim ki bu çocuklar hayallerinin gerçek olabileceğini düşünsünler ve hayallerinin gerçekleştiğini görerek daha ileri hayaller kursunlar, daha ileri hedeflere doğru hayaller kursunlar. Öyle bir hayal kursunlar ki dünyada en büyük güç olmuş Türkiye’nin, dünyada en önemli güç olmuş Türkiye’nin bir parçası olmanın bir evladı olmanın, bir çocuğu olmanın hazzıyla dünyada medeniyetler kuracak çocuklar olma hayallerini kursunlar istedik” şeklinde konuştu.