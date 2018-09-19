Çocukların okul giriş ve çıkış güvenliği zabıtaya emanet

Bağcılar'da okul önlerinde minik öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarının düzeni Bağcılar Belediyesi'ne bağlı motorize ve araçlı zabıtalar tarafından sağlanıyor. Uygulama sayesinde çocuklar güvenli bir şekilde okula girerken, anne babalar da rahat bir nefes alıyor.

Ders zilinin çalmasıyla birlikte İstanbul'un en büyük ilçeleri arasında yer alan Bağcılar'da 153 bin 515 öğrenci eğitim öğretim görmeye başladı. Okul önlerinde yaşanan yoğunluk ve hareketlilik nedeniyle Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de harekete geçti.

Motorize ve araçlı 54 kişilik zabıta ekibi, başta ilkokullar olmak üzere kritik noktalardaki eğitim kurumlarının önünde görevlendirildi. Ekipler, eğitimin başlangıç ve bitiş saatlerinde okul önlerinde minik öğrencilerin yaya geçitlerini güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor. Ekiplerden bazıları “Dur-geç” hareketleriyle araç trafiğini yönlendirirken, bazıları da çocukların elinden tutup yolun karşısına geçiriyor. Böylece yoldaki trafik yoğunluğunda miniklerin problem yaşamasının da önüne geçiliyor.

“Uygulama anne babaları sevindirdi”

Bunun yanında görevliler, okul çevresinde satış yapmak isteyen seyyar satıcıları ve şüpheli kişileri de denetliyor. Seyyar satıcılara fırsat vermeyen zabıtalar, zararlı olacağını düşündüğü şüpheli kişileri ve durumları polise bildiriyor.

Belediyenin bu uygulaması anne babaları da sevindiriyor. Veliler, “Artık zabıta sayesinde çocuklarımız okula gidip gelirken endişelenmiyoruz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.