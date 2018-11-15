Çocukların sevgilisi Gülücük, Bağcılar'da öğrencilerle buluştu

Bağcılar Belediyesi tarafından “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” dolayısıyla Şebnem Güler Karacan'ın hazırlayıp sergilediği “Gülücük Show” gösterisi düzenlendi. Minikler, “Gülücük” isimli kuklanın maceraları ve oyunlarıyla hem eğlendi hem de temizlikten kütüphanede uyulacak kurallara kadar birçok konuda bilgilendirildi.

“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik renkli bir etkinlik düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Şebnem Güler Karacan ile Masal Saati” programına çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatrocu Karacan, çocukların sevgilisi haline gelen “Gülücük” isimli kuklayla gösteri yaptı. Salonu dolduran minikler, Karacan'ın seslendirdiği Gülücük'ün maceralarıyla keyifli dakikalar geçirdi. Anne-babalar da Gülücük'ün şarkılar söylediği anlarda çocuklarla birlikte bol bol güldü.

“Çocuklar anlatılan masalla soluksuz bir serüvene çıktı”

Karacan “Gülücük Show” isimli gösteride anlattığı masalla çocukları mizahla karışık soluksuz bir serüvene sürükledi. Bu yolculuk sırasında minikler bir yandan eğlendi bir yandan da sevgi, saygı, temizlik,kütüphanede uyulması gereken kurallar ve benzeri konularda bilgilendirildi.

Sahneye çıkan öğrenciler, Gülücük ile tokalaştıktan sonra onunla hem şakalaştı hem de oyunlar oynadı. Programın sonunda minik katılımcılar, alt katta bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'ne inerek kitap okudu.