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07 Haziran 2018 16:18

Çocukların tasarladığı Camatte Tokyo Oyuncak Fuarı’nda sergilenecek

Çocukların hayal dünyasından yararlanılarak üretilen ve Camatte 10 Haziran’a kadar sürecek 2018 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı’nda sergilenecek.

Çocukların tasarladığı Camatte Tokyo Oyuncak Fuarı’nda sergilenecek

07 Haziran 2018 16:18



Japon otomotiv markası Toyota, çocuklara otomobilleri sevdirmek, hayal dünyalarını genişletmek ve deneyim kazandırmak için yaptığı çalışmalara yenisini ekledi. 2004 yılından bu yana uluslararası ‘Hayalimdeki Araba’ resim yarışmasıyla tüm dünyada milyonlarca çocuğun gönlünü kazanan Toyota, çocukların hayal dünyasından yararlanılarak üretilen Camatte’yi sergilemeye hazırlanıyor. Araç ilk olarak 10 Haziran’a kadar sürecek 2018 Uluslararası Tokyo Oyuncak Fuarı’nda sergilenecek.



Deneyim alanında 7 metre kadar olan bir düzlükte aracı kullanma şansı bulan çocuklara bir otomobilde bulabilecekleri her şey sağlanıyor.




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