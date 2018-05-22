Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 09:25

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Ümraniye’de bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen 2 çocuğun görüntüsü görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

22 Mayıs 2018 09:25

Çocukların canlarını hiçe saydıkları o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Ümraniye Madenler Mahallesi mevkiinde özel bir halk otobüsüne tutunarak ilerleyen 2 çocuğun adeta ölüme yolculuğu kameraya yansıdı. Otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen çocukların görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen çocukların tehlikeli yolcuğunu gören bir sürücü otobüs sürücüsünü uyarınca çocuklar korkup kaçtı. Küçük çocukların tehlikeli yolculuğu ve sürücünün yaptığı uyarı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç