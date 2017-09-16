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16 Eylül 2017 14:09

Çocukların tiyatro keyfi başladı

Maltepe Belediyesi’nin çocuklar için hafta sonları Maltepe Belediyesi Prof.

Çocukların tiyatro keyfi başladı

16 Eylül 2017 14:09

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ücretsiz düzenleyeceği çocuk tiyatro oyunları, yeni sezona perdelerini açtı.


Mavi Kumpanya’nın, “Mavi ve Yeşil’in Maceraları” isimli oyunu ile çocuklar pazartesi başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, keyifli dakikalar geçirdi. Mavi ve Yeşil isimli karakterler, geleneksel tiyatronun izleri ışığında, bilge ve cahillerin başına gelenleri güldürü biçiminde anlattı. Ece Şeker’in yazıp yönettiği oyunda Gürcan Ali Gül, Esma Yavuz, Gizem Genç, Oğuzhan Tunçer ve Sedat Sadık rol aldı.




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