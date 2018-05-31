Çocuklarınıza kepek ekmek yedirmeyin

Fevzi Özgönül, “Çocuklarınızda kilo problemi varsa ’düzenli’ beslenme ve ’hareket’ zamanı. Okul zamanı düzenli beslenmediğine inandığınız çocuklarınızı şimdi kendi gözetiminizde sağlıklı besleyebilirsiniz’’ dedi.

Orucunu tutamayan çocukların ramazanda ve sonrasında nasıl beslemesi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dr.Fevzi Özgönül, “Öncelikle çocuklarımıza, sindirim sistemini harekete geçirebilmeleri için uyandıklarında çok güzel doyurucu bir kahvaltı verin. Kahvaltıda çok kolay sindirilebilecek yiyecekler yerine çocukların tercihine bağlı değişik alternatifler sunabilirsiniz” diye konuştu.

Yemeği çocuklar için keyifli hale getirilmesi önerisinde bulunan Dr.Fevzi Özgönül, “Okula gittiği için zamanı olmadığından hiç yiyemediği omlet ve çeşitlerini şimdi onlara yapın. Dilediği ve sevdiği peynir ve çeşitlerini sofranıza koyun. Besleyici bir ekmek seçin ama sakın kepekli olmasın. Tam tahıllı, çavdar veya köy ekmeği olabilir. (Kepek bağırsaktan demir ve kalsiyum emilimini engellediği için çocuklar için uygun bir yiyecek değildir). Mevsimine uygun domates, salatalık, marul, kırmızıbiber ve maydanozu eksik etmeyin. Sofrada biraz da mevsim meyvesi olsun. Ona süt veya taze sıkılmış bir meyve suyu da ikram edin. Zeytin seviyorsa yemek için tam zamanı. Sofranıza çiğ badem, ceviz ve fındık ekleyin, istediğini istediği kadar yesin. İki öğün arasında 5 saat ara verin. Kahvaltısı bittikten sonra onun ev dışında hareket etmesini sağlamaya çalışın. İki yemek arası vereceğiniz 5-6 saatlik ara, sindirim sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

“Sindirim sistemi ne kadar güçlenirse; yediğiniz gıdaları o kadar iyi parçalar ve içerdiği protein, yağ, vitaminler ve mineralleri o kadar iyi sindirir Sonucunda bedeni de güçlenmiş olur. Böylece lüzumsuz acıkmalar ve ara atıştırmaların önüne geçilmiş olur” diyen Dr.Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Öğle yemeği vaktinde lütfen ona fast food tarzı yiyecekler yerine geleneksel Türk yemeklerinden vermeye çalışın. Çorba tercih edilecekse de mutlaka yemeğin üstüne içirin. Bu durum sindirim sisteminin daha rahat çalışmasını sağlayacaktır. Her gün değişik yemekler tatmalarını sağlayın. Ekmek yerine daha çok yemek yemelerini öğütleyin. Akşam yemeğinde hazmı kolay, pişmiş sebze yemeklerini tercih etmeliler. Yatarken mutlaka bir bardak süt içmelerini tavsiye ederim. Çocuklarınız böylelikle düzenli ve kaliteli beslenerek, bedenlerini güçlendirecektir.”