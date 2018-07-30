Çocuklarınıza kitap seçerken dikkat edin

Gör. Feyza Nur Yücetepe, özellikle tablet ve telefonun küçük yaşlarda ele alınmasıyla kaybedilen okuma alışkanlığını geri kazandırma yollarını ve kitap sevgisini aşılama yöntemlerini anlattı.

Kitap seçerken aile bireylerinin bu seçme hakkını çocuklarına vermesi gerektiğine dikkat çeken Öğr. Gör. Yücetepe, “Aileler çocuklarının isteklerini ön planda tutarak, önceden belirledikleri ve güvendikleri yazarlara ait kitapları bir araya getirerek onların içerisinden çocuklarına seçim yaptırmalıdır ve yaş grubu mutlaka dikkate alınmalıdır” dedi.

Kitap sevgisini aşılamak için yapılması gerekenleri Yücetepe şöyle sıraladı: "Kitap alışverişlerini birlikte yapmak, onlara seçme hakkı tanımak, kitap satın almak için çocuğa güvendiğiniz ve önceden belirlediğiniz yazarların kitaplarını göstererek seçenekler sunmak tüm bunlar yapıldığında çocuğunuz kitabını kendi seçtiğinde onu oyuncak gibi görerek eğlenerek ve öğrenerek okuma alışkanlığı gelişecektir. Diğer türlü mecbur bırakılınca ödev gibi görüp okumaz ve kitap sevgisinden uzaklaşır.

“Anne ve baba kitap okursa çocuk da okur”

Çocuklara yönelik kişisel gelişimi arttıracak kitaplar seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Yücetepe ebeveynlere şu önerilerde bulundu: “Ahlak gelişim, yardımlaşma için olan kitaplara da bakılmalı. Unutmayın çocuk ne görürse onu tekrar eder. Ne okursa onu örnek alır. Bu gördükleri, okudukları bilinçaltına yansır ve hareketleri değişir. Bu noktada, yazara dikkat etmek gerekir. Alanında uzmansa onun kitapları alınabilir. Kitabın cildi, puntosu, az yazılı çok fotoğraflı olması önemlidir. Çok yazı ve az fotoğraf olursa çocuklar çabuk sıkılır.

“Çocukların bir köşede sürekli oturmasını beklemeyin”

Anne ve baba evin büyükleri sürekli telefon elinde oyalanırken çocuklarına git ödevini yap, git kitap oku demesi doğru değil diyen, Yücetepe, “Çocuk ne görürse onu yapar. Bu nedenle aileler çocuklarına birey gibi davranarak, örnek olmalıdır. İsteklerine saygı duyun, örnek olun, birlikte zaman geçirin. Çocukların sürekli oturması ses çıkarmaması bunlar normal şeyler değil. Sürekli oturmasını bekleyemezsin. Aslında amacı öğrenmek, bilmek güzel vakit geçirmek olduğunu unutmayın” dedi.