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10 Mayıs 2018 09:41

“Çocuklarınızın atıştırmalıklarını kendiniz hazırlayın”

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, çocuklar için sağlıklı atıştırmalıkların evde de hazırlanabileceğini belirterek, aileler için tarif verdi.

“Çocuklarınızın atıştırmalıklarını kendiniz hazırlayın”

10 Mayıs 2018 09:41



Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, çocukların hazır gıdalar yüzünden yaşayabileceği sorunlara dikkat çekerek, çocuklar için sağlıklı atıştırmalıkların püf noktalarını açıkladı. Günümüzde firmaların çocukların atıştırmak için aradıkları besin seçeneklerini oldukça fazlalaştırdığını kaydeden Küçük, “Özellikle fazla miktarda doymuş, trans yağ içeren ve gerek ambalajları gerekse tatlarıyla çocukların ilgisini çeken minik atıştırmalıklar sağlıkları tehdit ediyor. Bu nedenle çok pratik ve kolay tariflerle çocukların elinin altında olması istenilen sağlıklı atıştırmalıkları aileler hazırlamalı" dedi.



Aslıhan Küçük, çocuklar için sunacak sağlıklı bir atıştırmalık için şu tarifleri verdi:


"Atıştırmalık şişler


Malzemeler


30 g küp küp kesilmiş beyaz peynir


yarım elma


5 adet çilek


yarım muz


Hazırlanışı


Küp küp kesilerek hazırlanan meyveleri ve beyaz peyniri tahta şişlere geçirin. Çocuğunuzun keyifle yiyeceği sağlıklı ve sizin için de kolay hazırlanan atıştırmalıklar sunun.



Peynir topları


Çocuğunuz peynir yemekten hoşlanmıyor ve sizde bu konuda bir türlü başarılı olamıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Ezine beyaz peyniri çatal yardımıyla ezin. İçine kurutulmuş domates, çörek otu, ince kıyılmış maydanoz ve ince çekilmiş ceviz içini koyup birazda zeytinyağı ekleyin ve yoğurun sonra cevizden daha küçük toplar halinde yuvarlayın. Peynir toplarını isteğe göre çörek otu, susam veya ince kıyılmış dereotuna bulayabilirsiniz. Üzerine kürdan batırdığınız peynir toplarınız yemek için hazır bile.



Fırında baharatlı cips


Çocuğunuz cips yemekten bir türlü vazgeçmiyorsa ona ev cipsi hazırlamaya ne dersiniz? Patatesleri dilimleyici ile ince dilimler şeklinde kesin. Bir kapta su içerisinde yarım saat kadar bekletin. Patatesleri iyice kurulayın ve zeytinyağı, pul biber, nane ve çok az tuz ile harmanlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine patatesleri yayın. 200 derece yaklaşık 45 dakika pişirin.



Muzlu milkshake


Hem sağlıklı hem de meyve suyu yerine içebilecekleri en güzel içecektir: milkshake. Hem tadı çok güzel hem de vitamin deposu olan içeceğimizi çocuğunuzun çok seveceğinden emin olabilirsiniz. 1 bardak süt ve yarım muzu mikserle çırpın. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ilave edin. Köpürene kadar mikserden tekrar geçirin. Çocuğunuzun afiyetle hüpleteceği içeceği artık içmeye hazır.



Lezzet topları


Çikolata sevmeyen çocuk var mıdır? Evde çocuklarınız için hazırlayacağınız çikolata topları mutfağınızın vazgeçilmezleri arasına gireceğine emin olabilirsiniz. Lezzet toplarının içerisine kaju kullanmaya ne dersiniz? Kaju içerisinde oleik yağ asitleri ve B grubundan vitaminler bulunmaktadır. Oyun oynamaktan yorulan çocuklarınızın halsizlik ve yorgunluğunu önlemek için kaju tüketmesi onları daha dinç kılacaktır.


Malzemeler


30 gr Medine hurması


30 gr çiğ kaju fıstığı


yarım çay kaşığı toz tarçın


yarım çay kaşığı toz zencefil


Üzerini süslemek için 2 yemek kaşığı toz Hindistan cevizi


Hazırlanışı


Kajuları toz haline gelene kadar mutfak robotundan geçirin, üzerine çekirdeklerini çıkarttığınız hurmaları ekleyip macun kıvamına gelene kadar çekmeye devam ediniz. Son olarak toz tarçın ve toz zencefili de karıştırıp ceviz büyüklüğünde toplar yapınız. Bu topları da hindistan cevizine bulayıp servis edebilirsiniz".




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