Çocuklarınızın dişlerini güçlendirin

DentSuadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez Uzmanı İlker Arslan, ağız ve diş sağlığına bebeklikten başlamak gerektiğini ifade ederek, “Bebeğinizin diş etlerini temiz bir bezle silin böylece besin artığı ve bakteri plağından kurtulmuş olursunuz. 1 yaşından önce mutlaka ilk diş hekimi muayenesine götürün. 3 yaşına geldiğinde florürlü diş macunu kullanmaya başlayın. Bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanın ve çocuğunuzun onu tüketmesini sağlayın.” diye konuştu.

Emzik ve parmak emme alışkanlığının damak gelişimini engelleyici unsur olduğunu kaydeden Protez Uzmanı İlker Arslan, “Çürük olmasına karşı cips, kraker, asitli ve şekerli içecekler ve nişastalı yiyeceklerden uzak tutunuz. Doğal meyve suları veya maden suları asitli içeceklere göre dişlere daha az zarar vermektedir.”

Çocukların dişlerini güçlendiren besinler olduğunu kaydeden Protez Uzmanı İlker Arslan, şöyle konuştu:

“Yetişkinlik döneminde sağlıklı dişlere sahip olmak, çocuklukta yenilen besinlere bağlı. Prenatal ve çocukluk döneminde alınan bazı gıdaların diş çürümesine karşı direnci arttırıyor.

Peynir: Peynir ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı olur. Dişlerin çürümesini engeller.

Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde diş eti hassasiyetini azaltır bakterilere karşı korur.

Yoğurt: Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt diş kaybını önler.

Çilek: Çilek diş taşlarından doğal yöntemle kurtulmanın formülünü taşımaktadır.

Kuru yemişler: Kuru yemişler ve çekirdekler dişi kaplayarak bakterilere karşı koruyucu bir tabaka oluşturan doğal yağlar içerirler. Bu yağlar diş minesinin güçlenmesini sağlar.

Elma: Elma, kabukla yenilmesi bir yandan dişlerin kuvvetlenmesini sağlarken, diğer yandan da içerisindeki maddelerle dişleri temizler.

Somon balığı: Somon balığında bulunan D vitamini ağız sağlığı için çok önemlidir.

Portakal (C Vitamini): Portakalda yüksek oranda bulundan florun maddesi, dişin sert katmanındaki yapı gelişir ve dişleri oldukça besler.

Çocuklarda dişlerin çıkması ile birlikte azı dişlere fissür örtücü uygulanması çürükleri önlemektedir ve Flor uygulaması ile dişleri güçlendirmektedir.”