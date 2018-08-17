Çocuklarla kaliteli zaman geçirmenin yolları

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Psikolog Damla Alkan Saygılı, yaz tatili döneminde çalışan anne ve babaların çocuklarıyla vakit geçirmesiyle duygusal ve sosyal gelişimlerinin artacağını bu nedenle anne ve babaların zaman planlaması yapmasının önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Bazı çalışan ebeveynler, tatil izni alabilirken, bazıları çalışma şartlarından dolayı tatil izni alamıyor. Günümüzde çalışan anne ve baba sayısı her geçen gün arttığı için çocuklarla geçirilen zamanda azalıyor. Ancak burada önemli olan unsurun anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkinin süresinden çok, aralarındaki ilişkinin niteliği olduğuna vurgu yapan Psikolog Saygılı, "Anne ve babanın çocuğuyla aynı ortamda birlikte olmasından çok, onlarla geçirdikleri vakit önemli olup duygusal, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi açısından daha önemli” diye konuştu.

“Zaman planlaması çok önemli”

Çalışan anne ve babaların her zaman planlı olmaları gerektiğini söyleyen Psikolog Saygılı, "Ebeveynler hem iş yerlerindeki hem de evlerindeki sorumluklarını yerine getirebilmek için daha organize ve planlı çalışmak zorundadır. Sorumluluklarını yerine getirebilmek için zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekir. Bazı çalışan ebeveynler, iş dışında da başka sorumlulukları olduğundan dolayı, çocuklarına vakit ayırmakta zorlanabiliyor. Bunun için, önceden ebeveynlerin bir zaman planlaması yaparak çocuklarıyla ilgilenebilecekleri zaman belirlemeleri, başka bir işle meşgul olmamaları açısından fayda sağlar” ifadelerinde bulundu.

Verimli ve kaliteli zaman geçirmek önemli

Ebeveynlerin her gün en az 20-30 dakikalarını çocuklarına ayırıp, onlarla verimli ve kaliteli vakit geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Psikolog Saygılı, "Ebeveynlerin, tatilde çocuklarıyla nasıl kaliteli zaman geçirebileceğine bakıldığı zaman, her ne kadar da tatil izninde olan ebeveynler için çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek daha kolay, çalışan ebeveynler için daha zor olsa da önceden de belirttiğim gibi geçirilen vaktin süresinden çok, niteliği önemli. Bu sebeple çocukla birlikte oyun oynamak, özellikle mekanik olmayan tavla, yap-boz, oyun hamurları, evcilik, saklambaç benzeri oyunlarla oynamak, çocuğa sarılmak, onu öpmek, başını okşamak, onunla sohbet etmek, onunla resim iş faaliyetlerinde bulunmak, birlikte şarkı söylemek, enstrüman çalmak, tamir işlerini çocukla beraber yapmak, ona yaşına uygun görevler vermek, beraber sofra kurmak, oda toplamak, yemek yapmak, akşam yemeğini birlikte yemek, çocuğa yatmadan önce hikaye okumak, hikaye anlatmak, anlatılan hikaye hakkında konuşmak, çocukla, okul döneminde derslerinde zorluk yaşadığı konular üzerinde çeşitli alıştırmalar yapmak. Burada derslerle ilgili alıştırmalar yaparken birincil olarak sorumluluğun çocukta olduğu unutulmamalı ve ebeveynler ona, bu alıştırmaları yaparken yardımcı kişiler olmalıdır. Birlikte parka gitmek, pikniğe gitmek, hayvanat bahçesine, tarihi yerlere gitmek, gidilen yerler hakkında konuşmak gibi çocuk ve ebeveynin keyif alabileceği etkinlikler, çalışan anne ve babaların tatilde olan çocuklarıyla verimli ve kaliteli zaman geçirmelerine yardımcı olabilir. Böylece aile ilişkileri de güçlenir. Ayrıca kendisine vakit ayrılan çocuk, sevildiğini, kendisine değer verildiğini hisseder. Bu da güven duygusunun artmasına yardımcı olur" dedi.