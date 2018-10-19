“Coğrafi Ürünlerle Minik Şefler Festivali" Bodrum'da başlıyor

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği ve Jolly Tur işbirliği kapsamında “Coğrafi Ürünlerle Minik Şefler Festivali” 27-28-29 Ekim'de Bodrum'da gerçekleşecek. Festivalde minik şefler, yöresel malzemelerle ustaları eşliğinde yemek pişirecek.

Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği ev sahipliği ile Türkiye'de ilki düzenlenecek “Coğrafi Ürünlerle Minik Şefler Festivali” kapsamında; Türkiye'nin her bölgesinden gelen minik şefler, yörelere özgü malzemelerle ustaları eşliğinde yemek pişirecekler. Müzik, halk dansları gösterileri, coğrafi ürünler temalı resim yarışmaları, kostüm yarışmaları gibi etkinlikler ile renklenecek festival Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen misafirlere de ev sahipliği yapacak. Türk mutfağının çok önemli şeflerinin katılımı ile gerçekleşecek şovlara eşlik edecek minik şefler en güzel lezzetleri hazırlamak için ustaları ile birlikte hünerlerini sergileyecekler.

Türkiye'nin her yöresinden lezzet stantlarının yer alacağı festival kapsamında geleneksel el sanatları, hediyelik eşyalar, çocuk atölyeleri, çeşitli animasyon, konser ve etkinlikler ziyaretçiler ile buluşacak. Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği ev sahipliğinde Jolly Tur, Bodrum Belediyesi, Fun Town, Bodrum Holiday Resort & Spa ve Kayalar Mutfak'ın sponsorluğunda gerçekleşecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak.