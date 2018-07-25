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25 Temmuz 2018 12:23

Çökme tehlikesine karşın vatandaşların canlarını hiçe sayması kameraya yansıdı

Beyoğlu’nda sağanak yağışın etkisiyle bir istinat duvarı yıkılmış, yanında bulunan apartman da çökmüştü.

Çökme tehlikesine karşın vatandaşların canlarını hiçe sayması kameraya yansıdı

25 Temmuz 2018 12:23

Bölgede güvenlik amacıyla mühürlenen apartmanlara vatandaşların canlarını hiçe sayarak girmeleri ve çevrede gezinmeleri kameralara yansıdı.


Beyoğlu Sütlüce’de bulunan bir inşaata ait istinat duvarı sağanak yağışın etkisiyle yıkılmış, bitişiğinde bulunan bir apartman bir süre sonra çökmüştü. Olayda can kaybı yaşanmazken çevredeki binalar da güvenlik amacıyla mühürlenerek boşaltılmıştı. Ancak çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan binaların çevresinde vatandaşların canlarını hiçe sayarak dolaşmaları bugün kameralara yansıdı. Mühürlenen bir binada oturan apartman sakinlerinin çökme tehlikesi bulunan bölgeye girdikleri görüldü. Mühürlü binaların olduğu bölgede bir çocuğun elindeki poşetle koşar adımlarla ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayan vatandaşların vurdumduymaz tavırları pes dedirtti.


Dün çöken binanın çevresinde ise yetkililerin inceleme yaptığı görüldü. Çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılacağı belirtildi.




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