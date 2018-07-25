Bölgede güvenlik amacıyla mühürlenen apartmanlara vatandaşların canlarını hiçe sayarak girmeleri ve çevrede gezinmeleri kameralara yansıdı.

Beyoğlu Sütlüce’de bulunan bir inşaata ait istinat duvarı sağanak yağışın etkisiyle yıkılmış, bitişiğinde bulunan bir apartman bir süre sonra çökmüştü. Olayda can kaybı yaşanmazken çevredeki binalar da güvenlik amacıyla mühürlenerek boşaltılmıştı. Ancak çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan binaların çevresinde vatandaşların canlarını hiçe sayarak dolaşmaları bugün kameralara yansıdı. Mühürlenen bir binada oturan apartman sakinlerinin çökme tehlikesi bulunan bölgeye girdikleri görüldü. Mühürlü binaların olduğu bölgede bir çocuğun elindeki poşetle koşar adımlarla ilerlemesi görenleri hayrete düşürdü. Canlarını hiçe sayan vatandaşların vurdumduymaz tavırları pes dedirtti.

Dün çöken binanın çevresinde ise yetkililerin inceleme yaptığı görüldü. Çalışmalar neticesinde enkazın kaldırılacağı belirtildi.