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27 Kasım 2017 12:47

Colin Kazım’dan Türk bayrağı ile şampiyonluk kutlaması

Brezilya ekiplerinden Corinthians’ta forma giyen milli futbolcu Colin Kazım, takımının şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak poz verdi.

Colin Kazım’dan Türk bayrağı ile şampiyonluk kutlaması

27 Kasım 2017 12:47


Brezilya 1. Lig takımlarından Corinthians, sahasında karşılaştığı Fluminense’yi 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Düzenlenen kupa törenine ise Colin Kazım damga vurdu. Corinthians forması giyen milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına dair sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kazım’ın bu paylaşımı Türk kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü.


Colin Kazım, daha önce Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’da forma giymişti.




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