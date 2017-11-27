Colin Kazım’dan Türk bayrağı ile şampiyonluk kutlaması

Brezilya 1. Lig takımlarından Corinthians, sahasında karşılaştığı Fluminense’yi 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Düzenlenen kupa törenine ise Colin Kazım damga vurdu. Corinthians forması giyen milli futbolcu, şampiyonluk kutlamalarına dair sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kazım’ın bu paylaşımı Türk kullanıcılar tarafından da büyük ilgi gördü.

Colin Kazım, daha önce Türkiye’de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor’da forma giymişti.