Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

25 Temmuz 2014 gecesi hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla anıldı. Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, Biket İlhan gibi yakın dostları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Çolpan İlhan’ın oğlu Kerem Alışık anma töreninde, “Yuva yapan kuşları bile kıskandırdı.Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbimize. Kendi göğümüzde uçabilmeyi, direnmeyi, özgürleşmeyi anlattı bize. Öyle öptü, öyle kokladı, öyle sevdi ki bizi, onun sevgisini görünce sevgimizden utandık, onu çok özlüyoruz. Nazım’ın dediği gibi özlemin azı çoğu olmaz. Ağırdır işte. Çaresisiz özlem karşısında” diyerek duygularını dile getirdi.

Mezarı başında konuşma yapan Çolpan İlhan ve Sadri Alışık’ın yakın aile dostu Safa Önal,“Şöyle bir bakıyordum da, Çolpan ve Sadri yan yana yatıyor. İçimden sadece Çolpan’ı değil Sadri’yi de anmak geçiyor. Keşke hala olsalardı da yeniden hayaller kursaydık. Her şeyini erkeğine adamak, kendini geriye çekip, onun başarısıyla mutlu olmak, her kadının harcı değildir. Sadri’ye gelen senaryoları okur, karakterine uygun kıyafetleri gider bulur, toplar ona getirirdi. Böyle bir Çolpan İlhan’ın eşi olmak da çok zor. Ama Sadri de böyle bir kadına yakışır davrandı hep. Onlar bu dünyada görülmesi çok nadir bulunan insanlardı” dedi.