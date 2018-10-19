Çölyak hastalığına glutensiz aşureyle dikkat çektiler

Çölyak hastalığı ile ilgili toplum bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara Maltepe'de glutensiz aşure ikram edildi, vatandaşlar etkinlikte uzun kuyruklar oluştu.

Maltepe Belediyesi ve Türkiye Çölyak Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikle vatandaşlara glutensiz aşure dağıtıldı. Maltepe Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, Türkiye Çölyak Federasyonu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte çölyak hastaları, gluten hassasiyeti ve alerjisi olan vatandaşlar için glutensiz beslenmenin önemine dikkat çekildi. Çölyak hastalığı ile ilgili toplum bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte pişirilen glutensiz aşureler vatandaşlara ikram edildi. Glutensiz aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, çölyak hastalığı ve gluten alerjisine dikkat çekti.

“Bu tür etkinlikleri yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz”

Çölyak hastalığına karşı toplumsal bilinci sağlamanın önemine dikkat çeken Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Gültekin Karataş, “Maltepe Belediyesi ve Çölyak Federasyonu işbirliğinde bir aradayız. Geçmişte bu tür etkinlikleri yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Başkanımız Ali Kılıç'ın her alanda olduğu gibi çölyak hastaları noktasında da ciddi destekleri söz konusudur” ifadelerini kullandı.

“Glutensiz aşurenin daha iyi olduğuna eminim”

Çölyak hastalığına karşı herkesin empati kurmasını gerektiğini belirten bir vatandaş, “Glutenli ürünleri pek kullanmıyoruz zaten ailecek besin değeri, beslenme, hastalık konusunda kullanmıyoruz. Glutensiz aşurenin daha iyi olduğuna eminim” diye konuştu.