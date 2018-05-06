Çölyaklılar şenlikte buluştu

Sindirim sistemi rahatsızlığı olarak bilinen, çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin ilk çölyak dostu belediyesi unvanına sahip Maltepe Belediyesi, “3.Ulusal Glutensiz Hayat Şenliği”ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi ve Glutensiz Hayat Derneği işbirliğiyle düzenlenen şenliğe, Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Zehra Tülin Ünal, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş, İstanbul, Kocaeli-Çayırova, Tekirdağ, Balıkesir, Antalya ve Kayseri’den çölyaklılar, aileleri ve çölyak dostları katıldı. Sindirim sistemi rahatsızlığı olarak bilinen, çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda farkındalık oluşturulması, birlik-beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlanan ve sunuculuğunu Engin Arda’nın üstlendiği şenlikte, Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Ergün ve şarkıcı Gökhan Doğanay Pars sahne aldı. Coşkulu bir biçimde geçen şenlik, Maltepe’de engelli gençlere rehabilitasyon eğitimi veren Tomurcuk Kooperatifi, “Anadolu Ateşi” dans gösterisiyle büyüledi. Palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliğinin de yapıldığı şenlikte, glutensiz üretim yapan firmalar katılımcılara ikramlarda bulundu.

Çölyaklılar için 40 kilometre

Gönüllü Hakan Pekzorlu da, çölyak ve gluten duyarlılığına dikkat çekmek ve çölyaklılara destek vermek için Kocaeli’nin Darıca ilçesinden, etkinlik alanına yürüyüş yaptı. Bitiş noktası olan Maltepe’de çocuklarla buluşan Pekzorlu, Çayırova D-100 TEM bağlantı yolundan, Tersane Köprü’den sahil yoluna inip, Tuzla, Pendik, Kartal ilçelerinden geçerek 40 kilometrelik yol kat etti. Etkinlikte katılan herkese “Glutensiz Hayat Rehberi” kitapçığı dağıtıldı.

Şenlikte konuşma yapan Glütensiz Hayat Derneği Başkanı Zehra Tülin Ünal, ”Maltepe Belediyesi ve Glutensiz Hayat Derneği iş birliğiyle her yıl yapılıyor. Çok güzel dostlarımızla beraberiz burada Kocaeli-Çayırova, Tekirdağ, Balıkesir, Antalya ve Kayseri dostlarımız var. Glutensiz hayatı insanlara tanıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Maltepe Belediye Meclis Üyesi Tülay Düztaş da “Altı yıldır çölyak hastasıyım bundan dolayı Belediyemiz ilk çölyak dostu ilan edildi. Farkındalık oluşturmak ve bu hastalığa dikkat çekmek için buradayız. Bu hastalığın nasıl bir şey olduğunu öğretmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak” diye konuştu.