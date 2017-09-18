Contemporary İstanbul’da yemek sanata dönüştü

Bu yıl 12’nci edisyonu gerçekleşen Contemporary İstanbul, 13-17 Eylül 2017 tarihleri arasında sanatın yemekle buluştuğu bir sergiye sahne oldu. ‘Yemek Bir Sanat’tır’dan yola çıkan Hilton İstanbul Bomonti, ödüllü Executive Şefi Yannis Manikis’in hazırladığı çağdaş yemek yorumlarının başarılı fotoğrafçı Hande Göksan’ın gözünden fotoğraf makinesi markası Leica ile sanata dönüştüğü bir seçki sundu.

Soyut resmin öncülerinden Rus sanatçı Wassily Kandinsky’den ilham alan Executive Şef Yannis Manikis, Contemporary İstanbul’da sergilenen bu proje için pancar yaprağından safran sosa, bezelye püresinden kahve jele, çeşitli gıdaları farklı formlar halinde çağdaş yemek sunumlarına dönüştürürken, fotoğraf sanatçısı Hande Göksan da Türkiye’de ilk kez bu projede kullanılan Leica SL gövde ve Summilux-SL 50mm f1.4 lens ile Manikis’in sunumlarını fotoğrafladı.