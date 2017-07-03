Coşkun, "Kalp Check-Up’ı belli bir yaştan sonra önemli"

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Uğur Coşkun, kişilerde kalp ve damar hastalığı gelişimine yönelik tarama testlerinin önem taşıdığını belirterek, özellikle 30 yaş üzeri erkek ve 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez mutlaka kalp sağlığı kontrolünden geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Toplumu tehdit eden en büyük sağlık sorunlardan birinin, pek fazla belirti göstermeyen kalp damar hastalıkları olduğunu söyleyen Doç. Uğur Coşkun, bazen de kişiler tarafından hissedilen şikâyetlerin kalp hastalığı kaynaklı olduğunun düşünülmediğini ifade etti. Bu nedenle belirli aralıklarla yapılacak kalp sağlığı kontrollerinin büyük önem taşıdığını belirten Doç. Uğur Coşkun, kalp check-up’ı yaptıran hastalarda kalp hastalıkları riskinin önceden saptanabildiğini, dolayısıyla da hastaların hayatının erken teşhis ile kurtulabildiğini belirtti. Doç. Uğur Coşkun, “Yapılan kalp check-up’ları hastanın kalp sağlığı ile ilgili bizlere yol göstermektedir. Bu kontrollerle hasta olanlar ve ileride kalp hastası olma riski bulunanlar tespit edilerek, önleyici tedbirler almak suretiyle hastalığın önüne geçme fırsatı vermektedir” dedi.

Kalp sağlığı tarama programlarının içermesi gereken tetkikler

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde, sıcak yaz günlerinin yaşanmaya başladığı bu mevsimde kalp sağlığı kontrolüne ilişkin birçok tarama programının da bulunduğunu söyleyen Doç. Uğur Coşkun, erkeklerde 30 kadınlarda ise 40 yaş üzerindeki herkesin yılda bir kez kalp check-up’ı yaptırması gerektiğini vurgulayarak, bu kontrollerde mutlaka kan yağlarının ve kan şekerinin kontrol edilmesinin, EKO, EFOR testi ile EKG uygulanmasının gerektiğini söyledi.

Aşırı sıcak ve nemli havalara dikkat

Aşırı sıcak ve nemli havaların sağlıklı kişiler için bile hastalık nedeni olabileceğini belirten Doç. Uğur Coşkun, yaz sıcaklarının özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerde şikayetleri daha da artırdığını, aşırı sıcak ve nemli günlerde kalp krizi geçiren veya kalp damar hastalığı nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısında artış görüldüğünü söyledi. Doç. Uğur Coşkun, yaz aylarında kalp hastalarının sağlıklarına daha da dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, bu mevsimde bol sıvı tüketimine ve güneşin zararlı etkilerinden korunulması gerektiğine dikkat çekti.

“Kalp hastalığı riski bulunan kişiler ile ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, yaşlarının kaç olduğuna bakılmaksızın mutlaka bir kalp sağlığı taramasından geçmelidir”

Doç. Uğur Coşkun, kalp sağlığı kontrolünün önemine dikkat çekerek, “Kalp hastalığı riski bulunan kişiler ile ailesinde kalp rahatsızlığı bulunanlar, yaşlarının kaç olduğuna bakılmaksızın mutlaka bir kalp sağlığı taramasından geçmelidir. Erkeklerde 30 kadınlarda ise 40 yaş üzerindeki sağlıklı tüm bireylerin yılda bir kez düzenli olarak kalp sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.