Coşkun Sabah’tan Türk Sanat Müziği şöleni

Sabah, dinleyicilerine adeta Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziğinin güçlü isimlerinden Coşkun Sabah’ı ağırladı. Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatroları Sahnesi’nde gerçekleştirilen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, en sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılar için seslendirirken, konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müziğin ritmine göre dans etti. Sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşalılarla birlikte seslendiren Sabah, vatandaşlara adeta Türk Sanat Müziği şöleni yaşattı.

“Dinleyenlerimle bir arada olduğum için mutluyum”

Sevenleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ünlü Müzisyen Coşkun Sabah, “Konukların gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Duyduğuma göre bazı arkadaşların boş geçen salonlarda konserleri de oluyormuş. Bu nedenle çok mutluyum” dedi.

“Coşkun Sabah’ın büyük hayranıyım”

Coşkun Sabah’ın büyük hayranı olduğunu ifade eden Nurten Kara ise, “Coşkun beyin uzun yıllardır hayranıyım. Günümüzde hala bu tür etkinlikler ve konserler veriyor olması bizi çok mutlu ediyor. Onu severek nerede olsa arıyor ve buluyoruz koşarak geliyoruz. Hiç eksilmesin aramızdan inşallah” ifadelerini kullandı.