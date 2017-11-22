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22 Kasım 2017 11:14

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, toplamda kaydettiği 18 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılı içinde en çok gol atma rekorunu kırdı.

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

22 Kasım 2017 11:14


Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Apoel’i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu maçla gol sayısını 8’e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.


Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı.




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